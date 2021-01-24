Филипп Киркоров публично поддержал Путина и осудил протесты в России

Российский певец Филипп Киркоров, который также имеет звание народного артиста Украины, на своей странице в социальных сетях назвал Владимира Путина лучшим президентом.

Филипп Киркоров. Фото: iz.ru

Свою публикацию артист посвятил оправдыванию позиции главы страны-агрессора по поводу подавления массовых акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

"Глупо ожидать, что медведь будет добродушным песиком, забрасывая его снежками и учиняя погромы. Мы живем в свободной стране, где каждый имеет право на свое мнение, и публично поддержать своего президента – это лишь крошечная благодарность за уверенность в завтрашнем дне. Путин – лучший президент", – говорится в сообщении.





Поклонники исполнителя раскритиковали его, назвав подхалимом. А бывшая супруга Алла Пугачева даже отписалась после такого пропагандистского поста.

Добавим, что в 2008 году Киркоров был продюсером певицы Ани Лорак, которая тогда еще выступала в Украине. Третий президент Украины Виктор Ющенко наградил его званием народного артиста Украины.

Как сообщало издание "Комментарии", Киркоров обиделся на Зеленского. Все дело в том, что российский артист и нынешний президент Украины были друзьями и часто делили одну сцену. Однако, когда у Киркорова возникли проблемы и ему запретили въезд на территорию Украины, Зеленский не помог и не повлиял на запрет.

Также мы писали, российские ученики в школах меняют портреты Путина на Навального. Российская молодежь активно поддерживает оппозиционера Алексея Навального и не боится демонстрировать свое отношение к власти. В социальной сети TikTok появляется все больше видео, на которых ученики старших классов меняют портреты Президента Владимира Путина на портреты Навального.

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