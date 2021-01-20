Киркоров обиделся на Зеленского: рассказываем почему

Российский певец Филипп Киркоров заявил, что держит глубокую обиду на Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в интервью изданию МК.

Филипп Киркоров пожаловался на Владимира Зеленского - почему. Фото: vladtime.ru

Все дело в том, что российский артист и нынешний президент Украины были друзьями и часто делили одну сцену. Однако, когда у Киркорова возникли проблемы и ему запретили въезд на территорию Украины, Зеленский не помог и не повлиял на запрет.

Певец не понимает или делает вид, что не понимает, почему ему запретили выступать в Украине. К тому же Киркоров добавляет, что имеет звание народного артиста Украины, которое предоставил ему бывший президент Виктор Ющенко.

Однако напомним, что Филипп Киркоров ранее посещал с концертами оккупирован Крым, из-за чего попал в базу "миротворца".

Напомним, что российскому певцу Филиппу Киркорову на пять лет запретили въезд в Литву из-за поддержки оккупации Россией Крыма. Певец решил обжаловать это решение в суде.

Его интересы будет представлять адвокат Александр Добровинский, который, как и его клиент считает, что "культура, искусство, спорт и любовь должны быть вне политики".

Ранее сообщалось, что известная украинская телеведущая Леся Никитюк впервые рассказала, как глава государства Владимир Зеленский помог ей продвинуться по карьерной лестнице. Именно он порекомендовал съемочной группе программы "Орел и решка" обратить внимание на Лесю. Известно, что к началу блестящей телевизионной карьеры Никитюк несколько раз снималась в эпизодах "Рассмеши комика". На тот момент Зеленский был судьей развлекательного шоу. Как отблагодарила Зеленского Никитюк, читайте в нашем материале.

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