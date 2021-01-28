logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.01.2021

BTC/USD

32735.43

ETH/USD

1340.76

LTC/USD

131.12

НБУ 28.01.2021

USD/UAH

28.35

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Финалист "Холостячки" поделился секретом успеха, который точно работает
commentss НОВОСТИ Все новости

Финалист "Холостячки" поделился секретом успеха, который точно работает

Мужчина неплохо ориентируется в бизнес-процессах и продвижении своего дела

сегодня, 20:58
Автор:

Любовь Блажко

Финалист "Холостячки" 32-летний Алексей Тригубенко является успешным бизнесменом, которому пришлось через многое пройти на своем карьерном пути. Однако сейчас он чувствует себя уверенно и готов поделиться своим опытом с теми, кто только делает первые шаги в предпринимательстве. 

Финалист "Холостячки" поделился секретом успеха, который точно работает

Алексей Тригубенко. Фото: viva.ua

Первое – нужно выбрать нишу и стать в ней настоящим профессионалом. 

"Вам будет легче запустить процесс, когда вы уже знаете, как должно все работать. Если вы только начинаете карьеру и у вас пока нет ни в чем компетентности, рекомендую начать с того, чтобы помочь тем, у кого уже есть свой небольшой бизнес", — объяснил Алексей. 

Если же с нишей определиться пока не удалось, то вот второй совет – выберите пять идей. Таким образом вы прощупаете почву и поймете, какая ниша будет востребованной и куда нужно вкладывать средства. 

"Просто попробовать, и запускаться с минимальным вложением, без закупок товара, аренды офиса и прочих расходов. Просто создать 5 веб-сайтов в разных сферах, запустить рекламу. Где будут больше и легче идти продажи, в ту нишу больше и вкладываться", — добавил бизнесмен. 

Сам Алексей признается, что в жизни не раз ошибался, но именно это и помогло ему понять, что нужно делать дальше. 

Как сообщало издание "Комментарии", три навыка, необходимые для успеха в 2021 году от Гарвардской школы бизнеса. Harvard Business School Online определила 3 главных навыка, без которых никак нельзя обойтись успешному человеку в 2021 году. Это грамотность в области науки о данных (data science), лидерство в условиях кризиса и понимание мировой экономики. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/CJ_pN5wnCvB/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ