Финалист "Холостячки" поделился секретом успеха, который точно работает

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Любовь Блажко
Финалист "Холостячки" 32-летний Алексей Тригубенко является успешным бизнесменом, которому пришлось через многое пройти на своем карьерном пути. Однако сейчас он чувствует себя уверенно и готов поделиться своим опытом с теми, кто только делает первые шаги в предпринимательстве.
Алексей Тригубенко. Фото: viva.ua
Первое – нужно выбрать нишу и стать в ней настоящим профессионалом.
Если же с нишей определиться пока не удалось, то вот второй совет – выберите пять идей. Таким образом вы прощупаете почву и поймете, какая ниша будет востребованной и куда нужно вкладывать средства.
Сам Алексей признается, что в жизни не раз ошибался, но именно это и помогло ему понять, что нужно делать дальше.
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