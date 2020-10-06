Финалистка «Холостяка» насмерть сбила человека в центре Москвы

Вчера ночью в Москве произошла смертельная авария. За рулем автомобиля, который насмерть сбил пешехода, была 25-летняя Виктория Короткова — российская модель, финалиста 6 сезона проекта "Холостяк" с Егором Кридом. Такую информацию предоставил телеграм-канал Baza.

Виктория Короткова

Инсайдер сообщает, что девушка ехала на большой скорости и сбила мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Удар был очень сильный, поэтому человек от полученных травм скончался на месте. А в автомобиле Mercedes Gelandewagen, который, как говорят, принадлежит возлюбленному Виктории, сработали подушки безопасности, и девушка получила сотрясение мозга. А когда она узнала о случившемся, у нее произошел нервный срыв, а после — истерика.

Известно, что модель всю ночь провела в больнице, а утром в сопровождении правоохранительных органов, покинула медицинское учреждение.

К слову, Виктория за рулем была в трезвом состоянии.

Полиции удалось узнать личность мужчины, который погиб код колесами автомобиля. Им оказался 39-летний Александр Новиков. Оказывается, что от удара Mercedes его отбросила на встречную полосу, где его переехал Jaguar.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в ДТП погиб известный российский актер.

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