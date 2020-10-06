kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 06.10.2020

BTC/USD

10710.98

ETH/USD

350.83

LTC/USD

46.27

НБУ 06.10.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.68

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Финалистка «Холостяка» насмерть сбила человека в центре Москвы
commentss НОВОСТИ Все новости

Финалистка «Холостяка» насмерть сбила человека в центре Москвы

Звезда получила сотрясение мозга

сегодня, 09:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Вчера ночью в Москве произошла смертельная авария. За рулем автомобиля, который насмерть сбил пешехода, была 25-летняя Виктория Короткова — российская модель, финалиста 6 сезона проекта "Холостяк" с Егором Кридом. Такую информацию предоставил телеграм-канал Baza.

Финалистка «Холостяка» насмерть сбила человека в центре Москвы

Виктория Короткова

Инсайдер сообщает, что девушка ехала на большой скорости и сбила мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Удар был очень сильный, поэтому человек от полученных травм скончался на месте. А в автомобиле Mercedes Gelandewagen, который, как говорят, принадлежит возлюбленному Виктории, сработали подушки безопасности, и девушка получила сотрясение мозга. А когда она узнала о случившемся, у нее произошел нервный срыв, а после — истерика.

Известно, что модель всю ночь провела в больнице, а утром в сопровождении правоохранительных органов, покинула медицинское учреждение. 

К слову, Виктория за рулем была в трезвом состоянии.

Полиции удалось узнать личность мужчины, который погиб код колесами автомобиля. Им оказался 39-летний Александр Новиков. Оказывается, что от удара Mercedes его отбросила на встречную полосу, где его переехал Jaguar.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в ДТП погиб известный российский актер.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости