В ДТП погиб известный актер: появились фото ужасной аварии

В России авария унесла жизнь актера Дмитрия Жулина. Мужчине было только 43 года. Об этом сообщает "Газета.Ру".

Так, ДТП произошло на трассе во Владимирской области 21 сентября. По предварительным данным полиции, причиной аварии стали действия актера. Находящийся за рулем Renault Duster он не пропустил на главную дорогу автобус "ПАЗ" и столкнулся с ним на большой скорости. Оба авто съехали в кювет. Помимо актера в его машине был пассажир, его госпитализировали медики. Пассажиры рейсового автобуса травм в аварии не получили.

Актер Дмитрий Жулин известен ролями в таких сериалах и фильмах, как "Александровский сад", "Три дня в Одессе", "Охота на Берию", "Ботаны", "Экстраскоп" и "Если у вас нету тети".

СМИ опубликовали кадры с места жуткой аварии.

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