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В ДТП погиб известный актер: появились фото ужасной аварии

В Сети опубликованы кадры с места смертельного ДТП

сегодня, 13:24
Автор:

Таисия Ерохина

В России авария унесла жизнь актера Дмитрия Жулина. Мужчине было только 43 года. Об этом сообщает "Газета.Ру".

В ДТП погиб известный актер: появились фото ужасной аварии

Так, ДТП произошло на трассе во Владимирской области 21 сентября. По предварительным данным полиции, причиной аварии стали действия актера. Находящийся за рулем Renault Duster он не пропустил на главную дорогу автобус "ПАЗ" и столкнулся с ним на большой скорости. Оба авто съехали в кювет. Помимо актера в его машине был пассажир, его госпитализировали медики. Пассажиры рейсового автобуса травм в аварии не получили.

Актер Дмитрий Жулин известен ролями в таких сериалах и фильмах, как "Александровский сад", "Три дня в Одессе", "Охота на Берию", "Ботаны", "Экстраскоп" и "Если у вас нету тети".

СМИ опубликовали кадры с места жуткой аварии.

Напомним, актер Михаил Ефремов постригся налысо, но не для роли. В СИЗО рассказали, в каких условиях живет российский актер, получивший срок за смертельное ДТП.

Ранее сообщалось, что в Париже умер известный актер артхауса и "бондианы". Майкл Лонсдейл скончался на 90-м году жизни.


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