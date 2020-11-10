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Forbes Ukraine подсчитал, сколько зарабатывает Олег Винник

Олег Винник в 2019 году отыграл 50 концертов

сегодня, 17:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Любимчик миллионов женщин, 47-летний певец Олег Винник стал самым высокооплачиваемым артистом Украины. Журнал Forbes Ukraine подсчитал его доходы за 2019 год и рассказал об успехах в текущем году.

Forbes Ukraine подсчитал, сколько зарабатывает Олег Винник

Олег Винник | фото: OKREMOV

Согласно данным издания, популярному артисту удалось за прошлый год заработать на своих концертах около 5-7 млн долларов. Он выступил на 50 концертах, которые посетили 200 тысяч поклонников, а средняя стоимость билетов составляла 28-35 долларов (около 700-1000 гривен).

Из-за пандемии коронавирусной инфекции, концертная деятельность Олега Винника, как и других украинских артистов, сильно пострадала. Однако, он нашел выход и устроил в Киеве на "НСК "Олимпийский" грандиозный онлайн-концерт, который "посетило" 79 тысяч зрителей, а стоимость билета составила 7-20 долларов (около 200-600 гривен).

Кроме концертов, исполнитель хорошо зарабатывает на рекламе, но соглашается брать участие только в дорогих кампаниях. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что певец Олег Винник недавно рассказал о карантине и о том, как он влияет на выступления.


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Источник: https://biz.liga.net/pervye-litsa/all/article/oleg-vinnik-stal-samym-dorogim-artistom-ukrainy-chto-o-nem-napisali-v-forbes-5-faktov?fbclid=IwAR1UiHj5HTMB-0Y4L_jMiddvlVE-cple-X9r8I1R7BatjV1xwQJv___ePRk
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