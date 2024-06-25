Фронтмен группы Crazy Town умер в Лос-Анджелесе

Сегодня Сет Бинзер, известный как Шифти Шеллшок, лидер популярной американской рок-группы Crazy Town, умер в своем доме в Лос-Анджелесе. Музыканту было всего 49 лет, до 50-летия он не дожил два месяца. Причина смерти пока не разглашается.

Умер лидер Crazy Town и автор хита "Butterfly" Сет Бинзер

На протяжении многих лет Бинзер боролся с наркотической зависимостью, из-за чего его имя часто упоминалось в прессе. В 2021 году его даже арестовали за хранение кокаина, после чего он получил три года условного срока.

Музыкальная карьера и наследие

Бинзер стал широко известен благодаря группе Crazy Town, которая была создана в 1995 году. Они прославились благодаря хиту "Butterfly" из дебютного альбома "The Gift of Game" 1999 года. Песня стала международным хитом и возглавила чарты в нескольких странах, включая США.

Стиль группы сочетал элементы рэпа, рока и металла, что сделало их популярными у широкой аудитории. Бинзер также участвовал в нескольких реалити-шоу, где рассказывал о своей борьбе с зависимостью.

Влияние и память

Сет Бинзер оставил после себя троих сыновей и множество поклонников, которые будут помнить его за яркие выступления и откровенность. Его вклад в музыку и честность в обсуждении личных проблем сделали его фигурой значимой для многих, кто сталкивается с подобными трудностями.

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