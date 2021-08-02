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Футболист Александр Зинченко стал отцом (ФОТО)

Украинский футболист Александр Зинченко и его супруга Влада Седан стали родителями девочки: появилось первое фото

сегодня, 12:05
Автор:

Светлана Шкурупий

24-летний полузащитник английского "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко поделился с поклонниками радостной новостью — он стал отцом. 

Футболист Александр Зинченко стал отцом (ФОТО)

Футболист Александр Зинченко стал отцом (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram мужчина опубликовал трогательную фотографию, на котором изображена его жена, держащая на руках их только что родившуюся дочь. Правда, Александр присутствовал в роддоме только виртуально, но даже через экран не смог сдержать слезы, когда увидел малышку.

"Родная, спасибо тебе. Вы — моя жизнь", — подписал кадр Александр.

Футболист Александр Зинченко стал отцом (ФОТО) - фото 2

Известно, что о беременности Влады Седан стало известно в июне, а недавно футболист опубликовал видео, на котором показал, как они с возлюбленной узнали, кто у них будет: мальчик или девочка. Супруги вышли на стадион, а в воротах висели большие футбольные мячи с наполнителем соответствующего цвета. Александру нужно было попасть по мячу, чтобы увидеть розовый или голубой дым.  После одного из ударов пара поняла, что скоро они станут родителями девочки. 

"От души вас поздравляю", "Вы большие молодцы", "Поздравляю, здоровья тебе и твоей семье!", "Поздравляю, здоровья малышке и вам", "Поздравляю!!! Всего самого наилучшего вам", "Пускай растет здоровенькой на радость маме и папе", — написали фолловеры в комментариях.

Напомним, что свадьба украинского футболиста Александра Зинченко и спортивной журналистки Влады Щегловой (Седан) состоялась в августе 2020 года. Мужчина сделал предложение своей возлюбленной на Олимпийском стадионе в Киеве.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как полузащитник сборной Александр Зинченко потратит призовые деньги, которые ему выплатят за участие в Евро-2020.


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