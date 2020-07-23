«Гарри Поттеру» - 31: интересные факты из жизни актера

Ray Tang / Globallookpress.com

Известный актер, звезда приключенческого фэнтези-фильма "Гарри Поттер" Дэниел Рэдклифф празднует сегодня, 23 июля, свой день рожденья. В этом году знаменитости исполнился 31 год. По этому случаю, издание "Комментарии" подготовило подборку самых интересных фактов из жизни актера.

Сложное детство

В детстве актер страдал диспраксией - специфическим расстройством/задержкой развития двигательных функций. У него были проблемы с координацией, поэтому он не мог выполнять сложные двигательные задачи. В школе над будущей звездой издевались сверстники, поэтому родители перевели его в другое учебное заведение. Однако, там ему было не легче. В итоге, Дэниел бросил учебу. Но причиной такого решения был не только буллинг, но и загруженный съемочный процесс, ведь мальчик проявил интерес к актерской профессии еще в 5 лет.

Первая роль и невероятный успех в кино

Впервые на экране Рэдклифф появился в 1999 году в телефильме "Дэвид Копперфилд", где он сыграл юного иллюзиониста. В этом же году он получил роль волшебника Гарри Поттера, которая принесла ему мировую славу и популярность. Кинолента была очень успешной, поэтому за первым фильмом последовало продолжение. Последний фильм о Гарри Поттере вышел в 2011 году. После окончания саги Дэниел сыграл в фильмах "Женщина в черном", "Рога", "Человек – швейцарский нож" и многих других, но они не были настолько успешными.

Скандал вокруг обнаженного Рэдклиффа

После "Гарри Поттера" актер пошел работать в театр. В спектакле "Эвкус" он играл мальчика-конюха, который потерял рассудок на почве любви к лошадям. Мало того, что тема спектакля была достаточно противоречивой, так еще актер, которого привыкли видеть в "детских" фильмах появился полностью обнаженным. Многие родители были возмущены таким поведением знаменитости, поэтому вокруг его работы в пьесе разгорелся настоящий скандал.

Борец за права ЛГБТ

Дэниел выступает за права представителей ЛГБТ-сообществ и даже снялся в социальной рекламе для проекта "Тревор", направленного на предотвращение самоубийств среди молодых лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров. Актер сделал этой организации серьезное пожертвование.

Длительные отношения

На протяжении семи лет актер встречается с американской актрисой Эрин Дарк, с которой познакомился на съемках драмы "Убей своих любимых". В одном из интервью Рэдклифф признался, что очень счастлив и они с возлюбленной ведут спокойную и "приземленную" жизнь.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какую часть "Гарри Поттера" Дэниел Рэдклифф любит больше всего.

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