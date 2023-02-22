Газманов на концерте Путина в Лужниках спрятал логотип Prada на пуховике (ФОТО)

Российский певец Олег Газманов по своей вине оконфузился во время концерта в Лужниках. Сторонник Путина появился на сцене в пуховике с маркой элитного бренда Prada, однако логотип артист намеревался скрыть. Журналисты заметили это во время его выступления.

Газманов на концерте Путина в Лужниках (скриншот с видео)

К слову, с марта прошлого года итальянский модный дом Prada сделал заявление, что приостанавливает все продажи в РФ.

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На спортивной арене "Лужники" 22 февраля организовали концерт-митинг. Власти страны-агрессорки цинично приурочивают это мероприятие к началу "спецоперации" — так кремлевские власти называют кровопролитную войну, во время которой каждый день погибают мирные украинцы. На этом путинском сборище выступали многие исполнители, поддерживающие его агрессивную политику.

Путинист Газманов, не так давно сказавший, что готов взять в руки автомат и отправиться на войну, выполнил свои "Господа офицеры".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский певец Газманов заявил о готовности идти на войну. Российский певец, поддержавший войну Путина в Украине, заявил, что готов ехать на войну в Украину, если этого потребует от него его страна. Но сегодня, по его словам, он полезен тем, что поет и выступает для окупантов. Такое заявление музыкант сделал в программе "Жизнь и судьба". Кроме того, Газманов отреагировал на санкции, которые против него ввели в разных странах мира. Газманов похвастался, что российский люд продолжает его обожать и готов ходить на его концерты. Но "марионеточное правительство" его не пускает. Известно, что Газманову запретили въезд в Литву, Эстонию и Латвию. А в Украине его вообще суд заочно арестовал по подозрению в посягательстве на территориальную целостность нашей страны.