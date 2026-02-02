Гелена Троянская больше не будет «классической»: Нолан готовит смелое переосмысление мифа

Гелена Троянская – женщина, из-за которой, по мифам, вспыхнула одна из самых кровавых войн в истории человечества, опять оказывается в центре культурной дискуссии. В социальных сетях и кинематографических сообществах активно обсуждают слухи, что в предстоящей экранизации Гомера от Кристофера Нолана роль Гелены может исполнить оскароносная Лупита Нионго . Если информация подтвердится, это станет одним из самых смелых кастинговых решений режиссера.

Об этом сообщает The World of History, ссылаясь на инсайдерские обсуждения и реакцию киноблоггеров. Студия Universal пока не раскрывает, какого именно персонажа сыграет Нионго, однако именно эта загадочность и подпитывает предположение о ее участии в роли Гелены Троянской.

Гелена – не просто персонаж античного эпоса. Это символ желания, вины, политического инструмента и женской силы , который каждая историческая эпоха интерпретировала по-своему. В голливудской "Трое" 2004 ее воплотила Дайан Крюгер – как канонический образ античной красавицы, холодной и отстраненной. Версия Нолана, судя по всему, может разрушить этот шаблон.

Киноблоггеры отмечают, что Нолан способен сделать "неочевидный, но мощный ход", превратив Гелену из декоративного символа в сложную драматическую фигуру , отражающую конфликты власти, войны и ответственности. Для Лупиты Нионго, известной ролями в фильмах "12 лет рабства" и "Черная пантера", такая роль могла стать очередным этапом в карьере актрисы, которая не боится сложных и неоднозначных образов.

Напомним, киностудия Universal уже презентовала дебютный трейлер одного из самых ожидаемых фильмов 2026 года – эпической адаптации поэмы Гомера "Одиссея" (The Odyssey) . Главную роль Одиссея исполнил Мэтт Дэймон, а мировая премьера запланирована на 17 июля 2026 года .

Сюжет ленты разворачивается по завершении Троянской войны и показывает долгое и опасное путешествие героя домой. Зрители увидят кораблетрощие, мифические существа, испытания богов и масштабные батальные сцены , снятые с использованием совершенно новой технологии камер Imax.

В фильме также снялись Энн Гетевей (Пенелопа), Том Голланд (Телемах), Зендея, Шарлиз Терон, Роберт Паттинсон, Джон Бернтал и сама Лупита Нионго. По словам директора Universal Джима Орра, лента является "кинематографическим шедевром поколения, которым гордился бы сам Гомер" .

Это первый проект Нолана после триумфального "Оппенгеймера", получившего семь премий "Оскар". И если слухи о Гелене подтвердятся, нас ждет не просто экранизация мифа, а его радикальное культурное переосмысление .

