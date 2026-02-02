Гелена Троянська більше не буде «класичною»: Нолан готує сміливе переосмислення міфу

Гелена Троянська – жінка, через яку, за міфами, спалахнула одна з найкривавіших воєн в історії людства, знову опиняється в центрі культурної дискусії. У соціальних мережах і кінематографічних спільнотах активно обговорюють чутки, що в майбутній екранізації Гомера від Крістофера Нолана роль Гелени може виконати оскароносна Лупіта Ніонґо. Якщо інформація підтвердиться, це стане одним із найсміливіших кастингових рішень режисера.

Лупіта Ніонґо може зіграти одну з найзагадковіших жінок античності в новій «Одіссеї» Крістофера Нолана





Про це повідомляє The World of History, посилаючись на інсайдерські обговорення та реакцію кіноблогерів. Студія Universal наразі не розкриває, якого саме персонажа зіграє Ніонґо, однак саме ця загадковість і підживлює припущення про її участь у ролі Гелени Троянської.

Гелена – не просто персонаж античного епосу. Це символ бажання, провини, політичного інструменту й жіночої сили, який кожна історична епоха інтерпретувала по-своєму. У голлівудській "Трої" 2004 року її втілила Дайан Крюгер – як канонічний образ античної красуні, холодної та відстороненої. Версія Нолана, судячи з усього, може зруйнувати цей шаблон.

Кіноблогери зазначають, що Нолан здатен зробити "неочевидний, але потужний хід", перетворивши Гелену з декоративного символу на складну драматичну фігуру, що відображає конфлікти влади, війни та відповідальності. Для Лупіти Ніонґо, відомої ролями у фільмах "12 років рабства" та "Чорна пантера", така роль могла б стати черговим етапом у кар’єрі акторки, яка не боїться складних і неоднозначних образів.

Нагадаємо, кіностудія Universal уже презентувала дебютний трейлер одного з найочікуваніших фільмів 2026 року – епічної адаптації поеми Гомера "Одіссея" (The Odyssey). Головну роль Одіссея виконав Метт Деймон, а світова прем’єра запланована на 17 липня 2026 року.

Сюжет стрічки розгортається після завершення Троянської війни й показує довгу та небезпечну подорож героя додому. Глядачі побачать кораблетрощі, міфічних істот, випробування богів і масштабні батальні сцени, зняті з використанням абсолютно нової технології камер Imax.

У фільмі також знялися Енн Гетевей (Пенелопа), Том Голланд (Телемах), Зендея, Шарліз Терон, Роберт Паттінсон, Джон Бернтал і сама Лупіта Ніонґо. За словами директора Universal Джима Орра, стрічка є "кінематографічним шедевром покоління, яким би пишався сам Гомер".

Це перший проєкт Нолана після тріумфального "Оппенгеймера", що здобув сім премій "Оскар". І якщо чутки про Гелену підтвердяться, на нас чекає не просто екранізація міфу, а його радикальне культурне переосмислення.

