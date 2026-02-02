logo_ukra

Гелена Троянська більше не буде «класичною»: Нолан готує сміливе переосмислення міфу
Гелена Троянська більше не буде «класичною»: Нолан готує сміливе переосмислення міфу

Кожна епоха бачить Гелену по-своєму – і, схоже, у 2026 році світ отримає найрадикальнішу версію легендарного образу.

2 лютого 2026, 10:19
Гелена Троянська – жінка, через яку, за міфами, спалахнула одна з найкривавіших воєн в історії людства, знову опиняється в центрі культурної дискусії. У соціальних мережах і кінематографічних спільнотах активно обговорюють чутки, що в майбутній екранізації Гомера від Крістофера Нолана роль Гелени може виконати оскароносна Лупіта Ніонґо. Якщо інформація підтвердиться, це стане одним із найсміливіших кастингових рішень режисера.

Гелена Троянська більше не буде «класичною»: Нолан готує сміливе переосмислення міфу

Лупіта Ніонґо може зіграти одну з найзагадковіших жінок античності в новій «Одіссеї» Крістофера Нолана

Гелена Троянська більше не буде «класичною»: Нолан готує сміливе переосмислення міфу - фото 2

Про це повідомляє The World of History, посилаючись на інсайдерські обговорення та реакцію кіноблогерів. Студія Universal наразі не розкриває, якого саме персонажа зіграє Ніонґо, однак саме ця загадковість і підживлює припущення про її участь у ролі Гелени Троянської.

Гелена – не просто персонаж античного епосу. Це символ бажання, провини, політичного інструменту й жіночої сили, який кожна історична епоха інтерпретувала по-своєму. У голлівудській "Трої" 2004 року її втілила Дайан Крюгер – як канонічний образ античної красуні, холодної та відстороненої. Версія Нолана, судячи з усього, може зруйнувати цей шаблон.

Кіноблогери зазначають, що Нолан здатен зробити "неочевидний, але потужний хід", перетворивши Гелену з декоративного символу на складну драматичну фігуру, що відображає конфлікти влади, війни та відповідальності. Для Лупіти Ніонґо, відомої ролями у фільмах "12 років рабства" та "Чорна пантера", така роль могла б стати черговим етапом у кар’єрі акторки, яка не боїться складних і неоднозначних образів.

Нагадаємо, кіностудія Universal уже презентувала дебютний трейлер одного з найочікуваніших фільмів 2026 року – епічної адаптації поеми Гомера "Одіссея" (The Odyssey). Головну роль Одіссея виконав Метт Деймон, а світова прем’єра запланована на 17 липня 2026 року.

Сюжет стрічки розгортається після завершення Троянської війни й показує довгу та небезпечну подорож героя додому. Глядачі побачать кораблетрощі, міфічних істот, випробування богів і масштабні батальні сцени, зняті з використанням абсолютно нової технології камер Imax.

У фільмі також знялися Енн Гетевей (Пенелопа), Том Голланд (Телемах), Зендея, Шарліз Терон, Роберт Паттінсон, Джон Бернтал і сама Лупіта Ніонґо. За словами директора Universal Джима Орра, стрічка є "кінематографічним шедевром покоління, яким би пишався сам Гомер".

Це перший проєкт Нолана після тріумфального "Оппенгеймера", що здобув сім премій "Оскар". І якщо чутки про Гелену підтвердяться, на нас чекає не просто екранізація міфу, а його радикальне культурне переосмислення.

