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Гламурный образ, кокетливая шляпка: Алла Пугачева вместе с Галкиным поздравляла Макаревича

Алла Пугачева продемонстрировала, что сейчас выглядит великолепно.

сегодня, 22:30
Автор:
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Лиля Воробьева
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Алла Борисовна продемонстрировала, что сейчас выглядит великолепно, и именно так опровергла слухи вокруг проблем с ее самочувствием.

Гламурный образ, кокетливая шляпка: Алла Пугачева вместе с Галкиным поздравляла Макаревича

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

Примадонна вопреки утверждениям о ее плохом состоянии здоровья отправилась в новое путешествие. На юбилей Андрея Макаревича. Переезд с острова Кипр на новое место жительства не помешал звезде и ее мужу, экс-российскому комику Максиму Галкину, навестить старого друга.

Недавно музыкант, художник и руководитель группы "Машина времени" Андрей Макаревич отмечал солидную дату — 70 лет. В этот знаменательный день давнего друга и коллегу приветствовала сама Примадонна.

Ради своего давнего друга и юбиляра Пугачева с Галкиным вернулись в Израиль, который оставили после начала конфликта с ХАМАСом. Потому что Макаревич с семьей решил не оставить Землю Обетованную в трудные минуты, и решил праздновать юбилей вопреки всему.

У своего давнего друга, юбиляра Макаревича Примадонна была украшением вечеринки: певица появилась в тотал-блэк луке,  с подведенными глазами,  дополнила свой образ массивными украшениями. В свой гламурный стиль она внесла существенное дополнение, надела кокетливую шляпку, что ей очень подходит. Фотографию  Примадонна обнародовала на своей странице в социальных сетях.

"Идем с Максом на юбилей замечательного человека и музыканта. Андрею Макаревичу 70 лет. Будем гулять "Пока не меркнет свет, пока горит свеча". Всем привет", — написала Примадонна в своем блоге.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что 70-летнюю звезду Instagram заключили за танцы. 70-летний торговец рыбой Садег Багери в Иране стал звездой Instagram. Чтобы снять повседневную рутину, он периодически танцевал и пел возле своего прилавка, а люди снимали на видео действия продавца. Однако теперь его заключили в тюрьму за "нарушение общественной морали".




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