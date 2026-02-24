Главная пропагандистка Кремля потеряла волосы, а теперь набрала вес: как она выглядит (ФОТО)

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая, по ее словам, проходит лечение от онкологического заболевания, сообщила об изменениях в облике, в том числе наборе лишнего веса.

Маргарита Симоньян (фото из открытых источников)

Сама пропагандистка заявила, что во время лечения вынуждена принимать сильнодействующие препараты, воздействующие на организм: меняется масса тела, появляются отеки, а также заметная усталость на лице. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

В то же время пользователи сети начали оставлять замечания по поводу ее внешнего вида, предполагая, что она якобы специально акцентирует внимание на изменениях. 45-летняя Симоньян отреагировала на один из таких комментариев.

"Извините, не хотела обидеть вас своим внешним видом. Лосины в неформальной обстановке я ношу всегда, они мягкие и удобные. Худости никакой нет — я, наоборот, поправилась на 5 килограммов за время химии, как и предупреждала онколог, и пока не могу их сбросить. да? Пишите, не стесняйтесь", — отреагировала Симоньян.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская пропагандистка Маргарита Симоньян, известная своими антиукраинскими заявлениями, появилась на публичном мероприятии без парика, продемонстрировав бритую голову.

Как сообщают российские СМИ, она долгое время не участвовала в публичных событиях, однако снова вышла на сцену. Симоньян посетила свой родной город, где в торжественной обстановке получила награду "Почетный житель Краснодара". На западе она появилась с бритой головой и, несмотря на слухи о борьбе с раком груди и прохождении курса химиотерапии, находилась в приподнятом настроении.