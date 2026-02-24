logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Главная пропагандистка Кремля потеряла волосы, а теперь набрала вес: как она выглядит (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Главная пропагандистка Кремля потеряла волосы, а теперь набрала вес: как она выглядит (ФОТО)

Маргариту Симоньян критикуют россияне за ее болезненный вид и лишний вес

24 февраля 2026, 22:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая, по ее словам, проходит лечение от онкологического заболевания, сообщила об изменениях в облике, в том числе наборе лишнего веса.

Главная пропагандистка Кремля потеряла волосы, а теперь набрала вес: как она выглядит (ФОТО)

Маргарита Симоньян (фото из открытых источников)

Сама пропагандистка заявила, что во время лечения вынуждена принимать сильнодействующие препараты, воздействующие на организм: меняется масса тела, появляются отеки, а также заметная усталость на лице. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Главная пропагандистка Кремля потеряла волосы, а теперь набрала вес: как она выглядит (ФОТО) - фото 2

В то же время пользователи сети начали оставлять замечания по поводу ее внешнего вида, предполагая, что она якобы специально акцентирует внимание на изменениях. 45-летняя Симоньян отреагировала на один из таких комментариев.

"Извините, не хотела обидеть вас своим внешним видом. Лосины в неформальной обстановке я ношу всегда, они мягкие и удобные. Худости никакой нет — я, наоборот, поправилась на 5 килограммов за время химии, как и предупреждала онколог, и пока не могу их сбросить. да? Пишите, не стесняйтесь", — отреагировала Симоньян.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская пропагандистка Маргарита Симоньян, известная своими антиукраинскими заявлениями, появилась на публичном мероприятии без парика, продемонстрировав бритую голову.

Как сообщают российские СМИ, она долгое время не участвовала в публичных событиях, однако снова вышла на сцену. Симоньян посетила свой родной город, где в торжественной обстановке получила награду "Почетный житель Краснодара". На западе она появилась с бритой головой и, несмотря на слухи о борьбе с раком груди и прохождении курса химиотерапии, находилась в приподнятом настроении.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.starhit.ru/novosti/simonyan-otvetila-tem-kto-nedovolen-ee-vneshnim-vidom-popravilas-za-vremya-khimii-i-poka-ne-mogu-skinut-izvinite-6843301/
Теги:

Новости

Все новости