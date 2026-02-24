Головна пропагандистка Кремля втратила волосся, а тепер набрала вагу: як вона виглядає (ФОТО)

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка, за її словами, проходить лікування від онкологічного захворювання, повідомила про зміни у зовнішності, зокрема набір зайвої ваги.

Маргарита Симоньян (фото з відкритих джерел)

Сама пропагандистка заявила, що під час лікування змушена приймати сильнодіючі препарати, які впливають на організм: змінюється маса тіла, з’являються набряки, а також помітна втома на обличчі. Про це пишуть російські пропагандистські медіа.

Водночас користувачі мережі почали залишати зауваження щодо її зовнішнього вигляду, припускаючи, що вона нібито спеціально акцентує увагу на змінах. 45-річна Симоньян відреагувала на один із таких коментарів.

"Вибачте, не хотіла образити вас своїм зовнішнім виглядом. Лосини в неформальній обстановці я ношу завжди, вони м'які і зручні. Худорлявості ніякої немає — я, навпаки, поправилася на 5 кілограмів за час хімії, як і попереджала онколог, і поки не можу їх скинути. Волосся випало з тієї ж причини — після прийому хіміотерапії. Що ще не так? Пишіть, не соромтеся", — відреагувала Симоньян.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська пропагандистка Маргарита Симоньян, відома своїми антиукраїнськими заявами, з’явилася на публічному заході без перуки, продемонструвавши поголену голову.

Як повідомляють російські ЗМІ, вона тривалий час не брала участі у публічних подіях, однак знову вийшла на сцену. Симоньян відвідала своє рідне місто, де в урочистій атмосфері отримала відзнаку "Почесний житель Краснодара". На заході вона з’явилася з поголеною головою та, попри чутки про боротьбу з раком грудей і проходження курсу хіміотерапії, перебувала у піднесеному настрої.