Голливуд больше не дом: Анджелина Джоли убегает из США и распродает имущество за $25 миллионов

Голливудская звезда Анджелина Джоли готовится к кардинальному перелому в своей жизни . После десятилетий, проведенных в Лос-Анджелесе с детства, актриса планирует покинуть США и переехать за границу, выбрав гораздо более приватный и закрытый формат жизни.

«Я здесь была вынуждена жить» – почему Анджелина Джоли прощается с Лос-Анджелесом и готовит побег из Америки

Как сообщают в издании People, 50-летняя Джоли уже выставила на продажу свое роскошное поместье в престижном районе Лос-Фелиз. Речь идет об исторической резиденции легендарного режиссера Сесила Б. Демилля, в которой актриса проживала с 2017 года вместе с шестью детьми. Примерная стоимость недвижимости – около 25 миллионов долларов , и, по данным источников, индивидуальные показы для потенциальных покупателей уже продолжаются.

Имение площадью более двух гектаров включает в себя главный особняк, сады, бассейн, студийные помещения и несколько вспомогательных зданий. После развода с Брэдом Питтом Джоли полностью отреставрировала дом, превратив его в закрытую семейную крепость . Теперь и этот этап ее жизни подходит к концу.

По словам близких к актрисе источников, Джоли не планирует оседать в одном месте . Она намерена разделять время между Нью-Йорком, Европой и Камбоджей. В Нью-Йорке звезда активно развивает свое креативное пространство Atelier Jolie, которое видит не просто модным проектом, а платформой для авторских и гуманитарных инициатив.

Особое место в ее планах занимает Камбоджа . Джоли владеет домом в этой стране с 2003 года, имеет камбоджийское гражданство и неоднократно заявляла о глубокой личной связи с регионом. Там она видит одну из своих будущих "тихих гаваней", в частности из-за происхождения старшего сына Мэддокса.

Актер и продюсер Дже Бенджамин в комментарии Page Six отметил, что переезд для Джоли – это попытка уйти от многолетнего напряжения и публичного давления . По его словам, актриса устала от бесконечного внимания к ее личной жизни и хочет работать только над проектами, отвечающими ее внутренним убеждениям.

Решение покинуть Лос-Анджелес тесно связано и с финалом громкого развода с Брэдом Питтом . Их брачный спор официально завершился 30 декабря 2024 года после восьми лет судебных процессов. В то же время юридическое противостояние вокруг французского винодельни Château Miraval продолжается до сих пор.

Сама Джоли ранее откровенно признавалась, что оставалась в Лос-Анджелесе исключительно ради детей . В 2024 году в интервью The Hollywood Reporter она прямо заявила: проживание в этом городе было вынужденным из-за условий опеки. В июле близнецам Вивьен и Ноксу исполнится 18 лет и после этого юридических ограничений для переезда не останется.

У Анджелины Джоли и Брэда Питта шесть детей: усыновлены Мэддокс, Пакс и Захара, а также биологические Шайло и близнецы Вивьен и Нокс. В последние годы несколько из них публично отказались от фамилии отца , что лишь подчеркивает глубину семейного разлома.

Похоже, Голливуд для Анджелины Джоли окончательно превратился из мечты в обузу – и теперь звезда готова начать новую жизнь вдали от камер, судов и красных дорожек .

