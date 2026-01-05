Голлівуд більше не дім: Анджеліна Джолі тікає зі США та розпродає майно за $25 мільйонів

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі готується до кардинального перелому у своєму житті. Після десятиліть, проведених у Лос-Анджелесі з дитинства, акторка планує залишити США та переїхати за кордон, обравши значно більш приватний і закритий формат життя.

«Я тут була змушена жити» – чому Анджеліна Джолі прощається з Лос-Анджелесом і готує втечу з Америки

Як повідомляють в виданні People, 50-річна Джолі вже виставила на продаж свій розкішний маєток у престижному районі Лос-Феліз. Йдеться про історичну резиденцію легендарного режисера Сесіла Б. Демілля, у якій акторка мешкала з 2017 року разом із шістьма дітьми. Орієнтовна вартість нерухомості – близько 25 мільйонів доларів, і, за даними джерел, індивідуальні покази для потенційних покупців уже тривають.

Маєток площею понад два гектари включає головний особняк, сади, басейн, студійні приміщення та кілька допоміжних будівель. Після розлучення з Бредом Піттом Джолі повністю відреставрувала будинок, перетворивши його на закриту сімейну фортецю. Тепер і цей етап її життя добігає кінця.

За словами близьких до акторки джерел, Джолі не планує осідати в одному місці. Вона має намір розділяти час між Нью-Йорком, Європою та Камбоджею. У Нью-Йорку зірка активно розвиває свій креативний простір Atelier Jolie, який бачить не просто модним проєктом, а платформою для авторських і гуманітарних ініціатив.

Особливе місце в її планах займає Камбоджа. Джолі володіє будинком у цій країні з 2003 року, має камбоджійське громадянство і неодноразово заявляла про глибокий особистий зв’язок із регіоном. Саме там вона бачить одну зі своїх майбутніх "тихих гаваней", зокрема через походження старшого сина Меддокса.

Актор і продюсер Дже Бенджамін у коментарі Page Six зазначив, що переїзд для Джолі – це спроба втекти від багаторічної напруги та публічного тиску. За його словами, акторка втомилася від нескінченної уваги до її особистого життя і хоче працювати лише над проєктами, які відповідають її внутрішнім переконанням.

Рішення залишити Лос-Анджелес тісно пов’язане і з фіналом гучного розлучення з Бредом Піттом. Їхні шлюбні суперечки офіційно завершилися 30 грудня 2024 року після восьми років судових процесів. Водночас юридичне протистояння навколо французької виноробні Château Miraval триває й досі.

Сама Джолі раніше відкрито зізнавалася, що залишалася в Лос-Анджелесі виключно заради дітей. У 2024 році в інтерв’ю The Hollywood Reporter вона прямо заявила: проживання в цьому місті було вимушеним через умови опіки. У липні близнюкам Вів’єн і Ноксу виповниться 18 років – і після цього юридичних обмежень для переїзду не залишиться.

У Анджеліни Джолі та Бреда Пітта шестеро дітей: усиновлені Меддокс, Пакс і Захара, а також біологічні Шайло та близнюки Вів’єн і Нокс. Останніми роками кілька з них публічно відмовилися від прізвища батька, що лише підкреслює глибину сімейного розламу.

Схоже, Голлівуд для Анджеліни Джолі остаточно перетворився з мрії на тягар – і тепер зірка готова почати нове життя далеко від камер, судів і червоних доріжок.

Читайте також в "Коментарях" про те, як священника Олексія Філюка відправили в крісло голови тернопільської ОВА.