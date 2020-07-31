Голливудский актер представил свои первые мемуары

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50-летний голливудский актер, звезда фильмов "Джентельмены" и "Золото дураков" Мэттью МакКонахи собирается выпустить свои первые мемуары — книга получила название "Зеленые огни". Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

По утверждению МакКонахи, книга будет базироваться на записях, которые он вел в течение многих лет.

"Как только я научился писать, я стал вести дневник. Записывая туда все события, которые казались мне важными, заставляли меня смеяться, заставляли меня плакать, не спать по ночам. Два года назад я набрался смелости собрать эти записи воедино и посмотреть, что из этого получится, и получилась книга", - прокомментировал он.

Актер также пояснил, что решил назвать свою книгу "Зеленые огни", потому что "это история о том, как видел их я, и о том, что все мы можем поймать их больше в этой жизни…Нам ведь не нравятся красные и желтые огни, потому что они отнимают у нас время", - добавил он. Мемуары появятся на полках магазинов 20 октября 2020 года.

Что касается актерских работ МакКонахи, то в 2019 году поклонники творчества актера могли видеть его в даме "Море соблазна", а в начале 2020 года в криминальном боевике под названием "Джентльмены".





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