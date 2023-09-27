Голливудский актер сделал скандальное заявление о поддержке русской культуры

Американская знаменитость, режиссер и продюсер Джон Малкович никогда не маскировал свою собственную симпатию к государству-агрессорке РФ (один раз снимался в российском кинофильме). Сейчас известный в Голливуде актер сказал, отвечая на вопросы портала " Спектр ", что выступает против мирового "запрета" русских артистов и русской культуры в целом.

Джон Малкович (фото из открытых источников)

Военное вторжение путинского режима против украинцев, американский актер называет "настоящим ужасом", но озвучивает обнародованный тезис "хороших россиян" о том, что "во всем виноваты политики".

Малкович, очевидно здесь играет в некую наивность — ему, неясно, по какой причине "серьезные люди не садятся за стол переговоров". Еще, по мнению голливудской знаменитости, и Украина, и Россия "виновны в этой войне".

"Остается только надеяться, что серьезные люди найдут возможность сесть за стол переговоров и закончить этот ужас. Но пока, похоже, это не входит в стратегию ни одной воюющей стороны. Я был поражен, когда война в Украине началась, и все, что я наблюдаю в течение этих полутора лет буквально разрывает мне сердце", – резюмировал американский актер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что скандальный актер снимает фильм о войне в Украине . Бывшая звезда боевиков Стивен Сигал принялся за новый проект. Скандальный актер, годами поддерживающий президента России Владимира Путина, хочет снять фильм о войне в Украине.

Популярный в конце 90-х американский актер Стивен Сигал уже долгое время поддерживает Путина. А недавно объявил о новом проекте, который должен рассказать миру "всю правду" о войне в Украине.