Голливудский актер женился на девушке, младше его на 31 год (ФОТО)

Известный 57-летний актер, звезда фильмов "Сокровище нации" и "Знамение" Николас Кейдж сыграл тайную свадьбу с 26-летней Рико Шибату.

Николас Кейдж / фото: Sascha Steinbach/Getty Images

Инсайдер сообщает, что влюбленные официально стали мужем и женой еще 16 февраля и произошло это в Лас-Вегасе. Но известно об этом стало только сейчас. Свой новый статус голливудский актер подтвердил изданию PEOPLE.

"Это правда, и мы очень счастливы", — отметил Николас Кейдж.

Известно, что актер и его возлюбленная обменялись клятвами в роскошном отеле Wynn Las Vegas. Невеста выбрала для такого знаменательного дня японское кимоно ручной работы, а жених — смокинг от американского дизайнера Тома Форда.

После церемонии, которая проходила на свежем воздухе, на фоне пышной зелени, огней и множества свечей, молодожены отправились отметить праздник в компании родных, близких и друзей. К слову, среди них была бывшая супруга актера Элис Ким, с которой он остался в хороших отношениях и их общий сын Кал-Эл.

Стоит отметить, что дата 16 февраля была выбрана не случайно, это день рождения отца знаменитости, которого не стало в 2009 году. Таким образом, возлюбленные решили почтить его память.

Напомним, звезда фильма "Сокровище нации" был в браке четыре раза. Первой женой знаменитости была актриса Патрисия Аркетт, с которой он прожил вместе шесть лет. Потом Николас Кейдж взял в жены Лизу Мари Пресли — дочь Элвиса Пресли. Но они расстались спустя 109 дней после бракосочетания. Третьей женой актера стала кореянка Элис Ким, с которой он прожил 12 лет. А четвертый брак знаменитости с молодой визажисткой Эрикой Коке продлился всего четыре дня.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что слухи о романе Николаса Кейджа и японки Рико Шибату появились еще в феврале 2020 года.

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