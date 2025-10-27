Гордон нецензурно прошелся по своим подружкам, с которыми раньше дружил

Рубрики
Дмитрий Гордон поделился, в каких своих друзьях и знакомых он разочаровался после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В этот список журналист отнес скандально известных Любовь Успенскую и Таисию Повалий.
В интервью Алине Доротюк он отметил, что хотя и продолжает общаться с некоторыми знакомыми, проживающими в РФ, осуждает всех, кто поддерживает политику Путина, особенно предавших свое государство украинцев:
Гордон вспомнил об актрисе Валентине Талызине, известной по роли в фильме "Ирония судьбы", которая высказывалась негативно как об Украине, так и о нем лично:
Отдельно он вспомнил и певицу Любовь Успенскую, которая к началу полномасштабного вторжения часто приезжала в родной Киев, но после 2022 резко изменила позицию:
"Любая Успенская — это вообще диагноз. Она родилась в Киеве и приезжала вплоть до 2022 года. Во время войны она была здесь постоянно — в Киеве, Виннице, Харькове, Одессе. Давала концерты, никто ей не мешал. Вроде бы все понимала. После этого открыла рот. Совести нет. Есть деньги.
Не осталась без внимания и Таисия Повалий, с которой Гордон раньше тесно общался:
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что певица Таисия Повалий, во время полномасштабного вторжения поддержавшая страну-оккупанта и активно транслирующая пропагандистские нарративы, 10 декабря отметила свой 60-летний юбилей.По случаю этой даты ее единственный сын, музыкант Денис Повалий, опубликовал в своем Instagram видео, на котором певица исполняет песню на украинском языке "Волшебные сны". На записи Повалий изображена в своих ранних годах, еще до того, как прибегла к многочисленным пластическим операциям. В сообщении Денис добавил ироническую подпись: "Поздравляю с юбилеем трижды предательницу".