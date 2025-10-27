Гордон нецензурно прошелся по своим подружкам, с которыми раньше дружил

Дмитрий Гордон поделился, в каких своих друзьях и знакомых он разочаровался после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В этот список журналист отнес скандально известных Любовь Успенскую и Таисию Повалий.

Дмитрий Гордон (фото из открытых источников)

В интервью Алине Доротюк он отметил, что хотя и продолжает общаться с некоторыми знакомыми, проживающими в РФ, осуждает всех, кто поддерживает политику Путина, особенно предавших свое государство украинцев:

"Я осуждаю тех, кто открыл свои грязные ротяки, подлавливают Путину и говорят об Украине страшные вещи, а их там очень много".

Гордон вспомнил об актрисе Валентине Талызине, известной по роли в фильме "Ирония судьбы", которая высказывалась негативно как об Украине, так и о нем лично:

"Покойная Валентина Талызина. Ну такое начала говорить. Я не думал, что у нее такие мысли, даже обо мне там. Она дала интервью Манучарову, где говорила: "Гордон, змей. Он сказал, что Крым — это Украина, а это Россия". Верзла чушь. Вообще жалко на нее смотреть было", — рассказал журналист.

Отдельно он вспомнил и певицу Любовь Успенскую, которая к началу полномасштабного вторжения часто приезжала в родной Киев, но после 2022 резко изменила позицию:

"Любая Успенская — это вообще диагноз. Она родилась в Киеве и приезжала вплоть до 2022 года. Во время войны она была здесь постоянно — в Киеве, Виннице, Харькове, Одессе. Давала концерты, никто ей не мешал. Вроде бы все понимала. После этого открыла рот. Совести нет. Есть деньги.

Не осталась без внимания и Таисия Повалий, с которой Гордон раньше тесно общался:

"Тая Повалий, золотой голос Украины, Народная артистка Украины в прошлом, человек, для которого я, кстати, много сделал. Продюсировал ее диск украинских народных и эстрадных песен. Много о ней писал, говорил хорошего, потому что она была прекрасной певицей. оказалась просто тупая курица, предательница, безусловно. Я не знаю, как ей спится", — подытожил Гордон.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что певица Таисия Повалий, во время полномасштабного вторжения поддержавшая страну-оккупанта и активно транслирующая пропагандистские нарративы, 10 декабря отметила свой 60-летний юбилей.

По случаю этой даты ее единственный сын, музыкант Денис Повалий, опубликовал в своем Instagram видео, на котором певица исполняет песню на украинском языке "Волшебные сны". На записи Повалий изображена в своих ранних годах, еще до того, как прибегла к многочисленным пластическим операциям. В сообщении Денис добавил ироническую подпись: "Поздравляю с юбилеем трижды предательницу".