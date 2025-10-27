Гордон нецензурно пройшовся по своїх подружках, з якими раніше дружив

Рубрики
Лиля Воробьева
Дмитро Гордон поділився, у яких своїх друзях та знайомих він розчарувався після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. До цього списку журналіст відніс скандально відомих Любов Успенську та Таїсію Повалій.
Дмитро Гордон (фото з відкритих джерел)
В інтерв’ю Аліні Доротюк він зазначив, що хоча й продовжує спілкуватися з деякими знайомими, які проживають у РФ, засуджує всіх, хто підтримує політику Путіна, особливо українців, що зрадили свою державу:
Гордон згадав про акторку Валентину Тализіну, відому за роллю у фільмі "Іронія долі", яка висловлювалася негативно як про Україну, так і про нього особисто:
Окремо він згадав і співачку Любов Успенську, яка до початку повномасштабного вторгнення часто приїздила до рідного Києва, але після 2022 року різко змінила позицію:
"Люба Успенська — це взагалі діагноз. Вона народилася в Києві та приїздила аж до 2022 року. Під час війни вона була тут постійно — у Києві, Вінниці, Харкові, Одесі. Давала концерти, ніхто їй не заважав. Начебто все розуміла. Після цього відкрила рота. Я зрозумів, що вона, окрім того, що іді*тка та наркоманка, в неї ще зовсім втрата совісті. Совісті нема, є гроші. Багато з них же погналися за великими грошима".
Не залишилася без уваги й Таїсія Повалій, з якою Гордон раніше тісно спілкувався:
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що співачка Таїсія Повалій, яка під час повномасштабного вторгнення підтримала країну-окупанта та активно транслює пропагандистські наративи, 10 грудня відзначила свій 60-річний ювілей.З нагоди цієї дати її єдиний син, музикант Денис Повалій, опублікував у своєму Instagram відео, на якому співачка виконує пісню українською мовою "Чарівні сни". На записі Повалій зображена у своїх ранніх роках, ще до того, як вдалася до численних пластичних операцій. У дописі Денис додав іронічний підпис: "Вітаю з ювілеєм тричі зрадницю".