Гордон нецензурно пройшовся по своїх подружках, з якими раніше дружив

Дмитро Гордон поділився, у яких своїх друзях та знайомих він розчарувався після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. До цього списку журналіст відніс скандально відомих Любов Успенську та Таїсію Повалій.

Дмитро Гордон (фото з відкритих джерел)

В інтерв’ю Аліні Доротюк він зазначив, що хоча й продовжує спілкуватися з деякими знайомими, які проживають у РФ, засуджує всіх, хто підтримує політику Путіна, особливо українців, що зрадили свою державу:

"Я засуджую тих, хто відкрили свої брудні ротяки, підгавкують Путіну і говорять про Україну страшні речі, а їх там дуже багато".

Гордон згадав про акторку Валентину Тализіну, відому за роллю у фільмі "Іронія долі", яка висловлювалася негативно як про Україну, так і про нього особисто:

"Покійна Валентина Тализіна. Ну таке почала казати. Я не думав, що в неї такі думки, навіть про мене там. Вона дала інтерв'ю Манучарову, де казала: "Гордон, змій. Він сказав, що Крим — це Україна, а це Росія". Верзла нісенітницю. Взагалі жалюгідно на неї дивитися було", — розповів журналіст.

Окремо він згадав і співачку Любов Успенську, яка до початку повномасштабного вторгнення часто приїздила до рідного Києва, але після 2022 року різко змінила позицію:

"Люба Успенська — це взагалі діагноз. Вона народилася в Києві та приїздила аж до 2022 року. Під час війни вона була тут постійно — у Києві, Вінниці, Харкові, Одесі. Давала концерти, ніхто їй не заважав. Начебто все розуміла. Після цього відкрила рота. Я зрозумів, що вона, окрім того, що іді*тка та наркоманка, в неї ще зовсім втрата совісті. Совісті нема, є гроші. Багато з них же погналися за великими грошима".

Не залишилася без уваги й Таїсія Повалій, з якою Гордон раніше тісно спілкувався:

"Тая Повалій, золотий голос України, Народна артистка України в минулому, людина, для якої я, до речі, багато зробив. Продюсував її диск українських народних і естрадних пісень. Багато про неї писав, говорив хорошого, тому що вона була прекрасною співачкою. Я відчував, що вона талановита людина та прекрасно співає українські пісні. Я навіть радив їй пісні до репертуару... Вона виявилася просто тупа курка, зрадниця, безперечно. Я не знаю, як їй спиться", — підсумував Гордон.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що співачка Таїсія Повалій, яка під час повномасштабного вторгнення підтримала країну-окупанта та активно транслює пропагандистські наративи, 10 грудня відзначила свій 60-річний ювілей.

З нагоди цієї дати її єдиний син, музикант Денис Повалій, опублікував у своєму Instagram відео, на якому співачка виконує пісню українською мовою "Чарівні сни". На записі Повалій зображена у своїх ранніх роках, ще до того, як вдалася до численних пластичних операцій. У дописі Денис додав іронічний підпис: "Вітаю з ювілеєм тричі зрадницю".