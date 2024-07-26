Готов ли MELOVIN защищать страну: откровенный ответ артиста

Украинский певец MELOVIN откровенно рассказал о своих опасениях по поводу мобилизации и готовности защищать страну. В недавнем интервью артист признался, что его отношение к военной службе не изменилось, и он по-прежнему боится уходить на фронт.

MELOVIN честно ответил, готов ли вступить в ВСУ

“У меня не изменились мнения относительно вероятной службы, потому что мой страх умереть никуда не делся, как и у каждого психически здорового человека. Есть люди, живущие этим – военным делом. Есть люди, которые оперируют; есть люди, поющие; есть люди, занимающиеся искусством. Есть разные люди, которые занимают свои ниши, — рассказал певец

MELOVIN заявил, что не будет убегать от мобилизации и пойдет служить, если получит повестку. "Конечно, я боюсь. Призовут – не знаю, куда деваться. Значит, такая судьба – пойти и защищать границу Украины", – признался певец.

В то же время, MELOVIN выразил надежду, что власть поймет важность его творческой деятельности для поддержания морального духа украинцев. "Поймут, что моя работа может принести что-то большее государству – спасибо и на этом", – сказал артист.

MELOVIN отметил, что не считает свою профессию важнее военной, но каждый человек имеет свой талант, который может использовать во благо страны. Он также подчеркнул, что готов защищать Украину, даже несмотря на страх.

Ранее "Комментарии" писали, что известный украинский писатель криминальных романов Мартин Якуб рассказал, что вступил в ряды Вооруженных Сил Украины (ВСУ). 43-летний автор, известный своими увлекательными произведениями, такими как "Не твое собачье дело" и "Мертвые модели", поделился новостью на своей странице в Facebook.