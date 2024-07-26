logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Готов ли MELOVIN защищать страну: откровенный ответ артиста
commentss НОВОСТИ Все новости

Готов ли MELOVIN защищать страну: откровенный ответ артиста

MELOVIN: "Мое оружие – музыка, но готов взять в руки и настоящее, если потребуется"

сегодня, 13:06
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

Украинский певец MELOVIN откровенно рассказал о своих опасениях по поводу мобилизации и готовности защищать страну. В недавнем интервью артист признался, что его отношение к военной службе не изменилось, и он по-прежнему боится уходить на фронт.

Готов ли MELOVIN защищать страну: откровенный ответ артиста

MELOVIN честно ответил, готов ли вступить в ВСУ

“У меня не изменились мнения относительно вероятной службы, потому что мой страх умереть никуда не делся, как и у каждого психически здорового человека. Есть люди, живущие этим – военным делом. Есть люди, которые оперируют; есть люди, поющие; есть люди, занимающиеся искусством. Есть разные люди, которые занимают свои ниши, — рассказал певец

MELOVIN заявил, что не будет убегать от мобилизации и пойдет служить, если получит повестку. "Конечно, я боюсь. Призовут – не знаю, куда деваться. Значит, такая судьба – пойти и защищать границу Украины", – признался певец.

В то же время, MELOVIN выразил надежду, что власть поймет важность его творческой деятельности для поддержания морального духа украинцев. "Поймут, что моя работа может принести что-то большее государству – спасибо и на этом", – сказал артист.

MELOVIN отметил, что не считает свою профессию важнее военной, но каждый человек имеет свой талант, который может использовать во благо страны. Он также подчеркнул, что готов защищать Украину, даже несмотря на страх.

Ранее "Комментарии" писали, что известный украинский писатель криминальных романов Мартин Якуб рассказал, что вступил в ряды Вооруженных Сил Украины (ВСУ). 43-летний автор, известный своими увлекательными произведениями, такими как "Не твое собачье дело" и "Мертвые модели", поделился новостью на своей странице в Facebook.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости