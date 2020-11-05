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Григорий Чапкис показал, где живет со своей молодой женой (видео)

90-летний Григорий Николаевич устроил экскурсию по своему двухкомнатному жилью

сегодня, 19:26
Автор:

Любовь Блажко

Украинский хореограф и судья шоу "Танцы со звездами" женился в четвертый раз. Его избранницей стала женщина по имени Мила, которой 38 лет, и она является ровесницей его внучки.

Григорий Чапкис показал, где живет со своей молодой женой (видео)

Григорий Чапкис. Фото: shocked.news

Так, Григорий решил рассекретить, куда переехал с молодой супругой. Об этом он рассказал в своем интервью для программы "Жизнь известных людей", а также показал журналистам свои апартаменты на Нивках. 

В двухкомнатной квартире можно увидеть кухню с панорамным балконом, кабинет, зал и спальню. Но нашлось в доме хореографа специальное место и для его сценических костюмов.

"У меня сотни костюмов, сотни. Я каждый день снимаюсь в "Танцях з зірками" — это мои костюмы каждый раз. Мне никто ничего не шил", — говорит знаменитость. 

Также есть у Григория Чапкиса собственная коллекция галстуков, которых на данный момент около 700-та. 

Известно, что с будущей женой хореограф познакомился в магазине ювелирных украшений, когда захотел купить подарок. Когда он рассматривал варианты, то резко закашлялся, и директор магазина предложила ему таблетку. А следующим утром позвонила ему, что узнать, как он себя чувствует. Директором магазина оказалась Мила, и их дружеское общение, как видим, закончилось свадьбой.  


Как ранее сообщали "Комментарии", Григорий Чапкис женился в четвертый раз. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/glamur/grigoriy-chapkis-vpervye-pokazal-svoyu-novuyu-kvartiru-v-kieve-1659581.html
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