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Григорий Чапкис женился в четвертый раз: возлюбленная является ровесницей его внучки

Артист не раскрывает имя своей избранницы

сегодня, 13:48
Автор:

Любовь Блажко

Популярный украинский хореограф женился уже четвертый раз, несмотря на свой почтенный возраст. Об этом он рассказал на одном из эфиров "Танців з зірками", передает издание nv.

Григорий Чапкис женился в четвертый раз: возлюбленная является ровесницей его внучки

Григорий Чапкис. Фото: karavan

Григорий Чапкис продолжает активно работать и строить свою личную жизнь. Он поделился, что этот год стал для него одним из самых важных за всю жизнь: он отпраздновал свое 90-летие и вновь женился. Артист также добавил, что старается быть для своей второй половинки самым лучшим мужем. 

Хоть имя своей супруги хореограф называть не хочет, но известно, что ей 38 лет. Она является ровесницей его внучки Анны Саффрончик, которой сейчас 39 лет. 

Сам Григорий очень рад тому, что смог встретить такую женщину. Он рассказывает, что возлюбленная делает его жизнь полноценной и наполненной смыслом. Ведь теперь ему есть для кого стараться, и есть кому делать самые романтические сюрпризы. А самое главное то, что женщина готова принимать его таким, какой он есть – со всеми недостатками и достоинствами. 

Прежде чем встретить свою любимую, артист трижды состоял в браке. В первый раз это была его партнерша по танцам Людмила (разница в возрасте у них была 20 лет), во второй – ученица хореографа, которую звали Наталья. А с третьей супругой Аллой Чапкис расстался спустя 28 лет совместной жизни. 

Как ранее сообщали "Комментарии", Анна Седокова в третий раз вышла замуж.


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