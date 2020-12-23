Григорий Чапкис впервые показал фото из больницы: как он выглядит сейчас

Украинского хореографа Григория Чапкиса госпитализировали из-за плохого самочувствия. Вскоре выяснилось, что у него двухстороннее воспаление. Он находится в больнице еще с прошлой недели, и вот наконец-то у него появилась возможность выйти на связь со своими поклонниками.

Григорий Чапкис. Фото: karavan.ua

Так, легендарный танцор поделился фотографией, которую сделал лежа на больничной койке. Он опубликовал снимок на своей странице в социальных сетях.

На фото можно увидеть, что у него усталый вид, но цвет лица не выглядит бледным. На больничной постели артист немного приподнял подушку, чтобы было гораздо удобнее делать селфи.





Поклонники в комментариях желают скорейшего выздоровления своему кумиру. Вот несколько из них:



"Выздоравливайте уважаемый Григорий! Не бойтесь,все будет хорошо.выздоравливайте!!!!"



"О нет, только не это! Хватит подобных потерь! Всё будет хорошо! Выздоравливайте!"



"Дай Бог вам здоровья Григорий! Вы легенда Украины!"



"Береги Вас, Господь!"



Несколько дней тому назад Чапкис напугал своих фанатов заявлением, что боится смерти и того, что подвел свою молодую супругу.

" Мне делают 5 уколов — против кашля и антибиотики, чтобы устранить воспаление. Врачи удивляются, ведь у меня все хорошо — температура, давление в норме, сердце работает хорошо — но есть воспаление легких. Я понимаю, что завишу от Бога. Но я не хочу, чтобы стало хуже. Закашляюсь, и первая мысль — смерть идет Я опасаюсь, что мог заразить свою жену. Это меня волнует. Я пообещал сделать ее счастливой, а тут такие проблемы", — сказал 90-летний Григорий.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Григорий Чапкис рассказал о своем самочувствии. Известный украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Григорий Чапкис на днях попал в больницу, потому что начал себя плохо чувствовать. Он дал интервью изданию "ГОРДОН", в котором признался, как чувствует себя после нескольких дней лечения.





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