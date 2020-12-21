"Я теперь завишу от Бога": Григорий Чапкис рассказал о своем самочувствии

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Любовь Блажко
Известный украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Григорий Чапкис на днях попал в больницу, потому что начал себя плохо чувствовать. Он дал интервью изданию "ГОРДОН", в котором признался, как чувствует себя после нескольких дней лечения.
Григорий Чапкис. Фото: karavan.ua
Так, легендарный танцовщик рассказал, что после того, как он прошел обследование, у него подтвердилась двухсторонняя пневмония. Тест на коронавирус он тоже сдавал, и он оказался отрицательным.
Чапкис добавил, что чувствует слабость в теле, а также у него уже который день нет аппетита.
Он не стал скрывать от журналистов, что очень боится смерти, добавив, что сильно переживает за свою молодую супругу.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, Григорий Чапкис показал, где живет со своей молодой женой. Украинский хореограф и судья шоу "Танцы со звездами" женился в четвертый раз. Его избранницей стала женщина по имени Мила, которой 38 лет, и она является ровесницей его внучки.
Так, Григорий решил рассекретить, куда переехал с молодой супругой. Об этом он рассказал в своем интервью для программы "Жизнь известных людей", а также показал журналистам свои апартаменты на Нивках.
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