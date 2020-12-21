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Главная Новости Звезды персона "Я теперь завишу от Бога": Григорий Чапкис рассказал о своем самочувствии
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"Я теперь завишу от Бога": Григорий Чапкис рассказал о своем самочувствии

90-летнего украинского хореографа Григория Чапкиса госпитализировали с двусторонней пневмонией

сегодня, 21:53
Автор:

Любовь Блажко

Известный украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Григорий Чапкис на днях попал в больницу, потому что начал себя плохо чувствовать. Он дал интервью изданию "ГОРДОН", в котором признался, как чувствует себя после нескольких дней лечения. 

"Я теперь завишу от Бога": Григорий Чапкис рассказал о своем самочувствии

Григорий Чапкис. Фото: karavan.ua

Так, легендарный танцовщик рассказал, что после того, как он прошел обследование, у него подтвердилась двухсторонняя пневмония. Тест на коронавирус он тоже сдавал, и он оказался отрицательным. 

Чапкис добавил, что чувствует слабость в теле, а также у него уже который день нет аппетита. 

"Мне делают 5 уколов — против кашля и антибиотики, чтобы устранить воспаление. Врачи удивляются, ведь у меня все хорошо — температура, давление в норме, сердце работает хорошо — но есть воспаление легких. Я понимаю, что завишу от Бога. Но я не хочу, чтобы стало хуже. Закашляюсь, и первая мысль — смерть идет", — сказал 90-летний Григорий. 

Он не стал скрывать от журналистов, что очень боится смерти, добавив, что сильно переживает за свою молодую супругу. 

"Я опасаюсь, что мог заразить свою жену. Это меня волнует. Я пообещал сделать ее счастливой, а тут такие проблемы", — подытожил хореограф. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Григорий Чапкис показал, где живет со своей молодой женой. Украинский хореограф и судья шоу "Танцы со звездами" женился в четвертый раз. Его избранницей стала женщина по имени Мила, которой 38 лет, и она является ровесницей его внучки.

Так, Григорий решил рассекретить, куда переехал с молодой супругой. Об этом он рассказал в своем интервью для программы "Жизнь известных людей", а также показал журналистам свои апартаменты на Нивках. 



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Источник: https://tsn.ua/ru/glamur/bolnoy-pnevmoniey-grigoriy-chapkis-rasskazal-o-samochuvstvii-pervaya-mysl-smert-idet-1692634.html
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