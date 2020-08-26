Группа «Время и Стекло» может получить новый состав

В марте 2020 года поклонники группы "Время и Стекло" были разочарованы новостью о том, что Надежда Дорофеева и Позитив больше не будут выступать вместе. Артисты объявили о распаде группы. Но возможно она продолжить свое существование с другими участниками. Такими мыслями поделилась Дорофеева в программе "2POpodcast" на YouTube-канале.

Надежда стала гостьей подкаста, который запустил Потап вместе с Позитивом. Во время общения артисты зацепили тему группы "Время и Стекло" и Дорофеева призналась, что ей будет очень обидно, если песни группы после ее распада забудут.

Позитив и Надя Дорофеева

Певица заявила, что с продюсерской точки зрения "Время и Стекло" не стоит закрывать, можно подарить ей "новое дыхание". Надежда добавила, что группу можно продлить с новыми участниками, которым они с Позитивом помогут завоевать народную любовь.

Однако Позитив сомневается в правильности такого решения. Он отметил, что не помнит случаев, когда меняли состав в группе, где есть парень и девушка. Также Алексей Завгородний отметил, что их с Надей очень сложно будет кем-то заменить.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в июле 2020 года "Время и Стекло" презентовали свой прощальный клип.

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