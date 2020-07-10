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Главная Новости Звезды шоубизнес Last dance: Время и Стекло презентовали последний клип - ВИДЕО
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Last dance: Время и Стекло презентовали последний клип - ВИДЕО

Видеоработа на песню "Last dance" станет последней в истории музыкальной группы

сегодня, 11:41
Автор:

Виолетта Комаровская
Last dance: Время и Стекло презентовали последний клип - ВИДЕО

Украинская поп-группа "Время и стекло" презентовала клип на песню "Last dance". Он станет последней совместной видеоработой Нади Дорофеевой и Позитива и своеобразным прощанием коллектива со своими поклонниками. Об этом говорится на официальном канале группы. 

О том, что дни существования группы "Время и Стекло" сочтены стало известно еще в марте. Тогда Дорофеева и Позитив заявили, что хотят уйти в сольное плавание. В дуете они пели 10 лет и теперь пришло время двигаться дальше по отдельности, признались артисты.

Однако, чтобы не огорчать целую армию фанатов, "Время и Стекло" решило все же отправиться в прощальный тур Украиной, даже несмотря на пандемию коронавируса и карантин. На концертах будет звучать и песня "Last dance", которая станет точкой в совместной карьере музыкантов. 

"Мы не собираемся идти в какой-то вечный прощальный тур. Карантин изменил наши планы и пришлось перенести даты концертов этого тура. Но мы обязательно приедем в те концертные залы, которые были запланированы ранее", - написали артисты под своим новым видео на Youtube.

К слову, с английского "Last dance" переводится как "последний танец". 

"Последний танец - все, что нам осталось. Не хочу его кончать", - звучит в припеве композиции. 


Скачати відео

Слова для прощальной песни написали в соавторстве Надя Дорофеева, Потап и Инга Кагарлык. Музыку создали Потап и Позитив. А вот снимать последний клип группы "Время и Стекло" доверили режиссерам Максиму Шелковникову и Денису Манохе. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, каким видит себя Алексей Потапенко (Потап) через 10 лет. 


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