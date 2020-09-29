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Гвинет Пэлтроу в свой день рождения предстала перед поклонниками полностью голой

48-летняя актриса поразила подписчиков откровенной фотосессией

29 сентября 2020, 02:33
Автор:

Екатерина Белоброва

Известная голливудская актриса Гвинет Пэлтроу в свой 48-й день рождения опубликовала смелое фото, где на ней нет даже намека на одежду. Откровенный снимок уже вызвал восторженные отзывы в Instagram.

Гвинет Пэлтроу в свой день рождения предстала перед поклонниками полностью голой

В свою очередь актриса поблагодарила компанию, которая предоставила ей масло для загара, которое якобы скрывает некоторые недостатки тела.

"В одном только моем костюме на день рождения... большое спасибо за пожелания на день рождения и спасибо невероятно удивительному новому маслу для тела @goop за то, что убедил меня, что я все еще могу снять свой комплект", — с иронией подписала Пэлтроу свой "горячий" пост.

Фанаты выразили искреннее восхищение формами знаменитости и поздравили с праздником.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Антонио Бандерас жаловался поклонникам, как тяжело ему переживать коронауризис в самоизоляции.

"Спустя 21 день дисциплинированного заключения я могу сказать, что победил инфекцию Covid - 19. Меня вылечили. Мои мысли сейчас о тех, кому не повезло так, как мне. Желаю мужества всем тем, кто на пути к победе над болезнью", — писал знойный актер еще в марте.


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