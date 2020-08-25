Звезда фильмов «Интервью с вампиром» и «Десперадо» Антонио Бандерас победил коронавирус

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Дмитрий Симоненко
Всемирно известный актер Антонио Бандерас победил коронавирус. Об этом сообщает "Бабель" со ссылкой на Instagram звезды.
"Спустя 21 день дисциплинированного заключения я могу сказать, что победил инфекцию Covid - 19. Меня вылечили. Мои мысли сейчас о тех, кому не повезло так, как мне. Желаю мужества всем тем, кто на пути к победе над болезнью", - говорится в сообщении.
Источник: Film.ru
О своей болезни Бандерас сообщил в день своего 60-летия. По словам актера, он чувствовал себя неплохо и был убежден, что вскоре сможет преодолеть заболевание, от "которого страдает очень много людей по всей планете".
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