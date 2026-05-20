HBO заменит актрису Джинни Уизли в сериале о Гарри Поттере: что произошло
HBO заменит актрису Джинни Уизли в сериале о Гарри Поттере: что произошло

Грейси Кокрейн покидает роль Джинни Уизли после первого сезона сериала Гарри Поттер от HBO.

20 мая 2026, 15:25
Slava Kot

Телеканал HBO объявил о первом рекасте в новом сериале по мотивам Гарри Поттера. После завершения первого сезона проект покинет юная актриса Грейс Кокрейн, исполнявшая роль Джинни Уизли.

Грейс Кокрейн оставляет роль Джинни Уизли. Фото: Courtesy/HBO

Об этом сообщило издание Deadline со ссылкой на заявление семьи актрисы. В сообщении говорится, что решение покинуть сериал было принято из-за "непредвиденных обстоятельств".

"Из-за непредвиденных обстоятельств Грейси приняла непростое решение оставить роль Джинни Уизли в сериале "Гарри Поттер" от HBO после первого сезона. Время, проведенное в мире Гарри Поттера, было действительно замечательным… Грейси с нетерпением ждет новых возможностей, которые готовит ей будущее", – отметили близкие Кокрейн, поблагодарив продюсеров и кастинг-команду за работу над проектом.

В HBO заявили, что полностью поддерживают решение актрисы и пожелали ей удачи в будущих проектах. Кто именно заменит Джинни Уизли во втором сезоне Гарри Поттера, пока не сообщается.

Семья Уизли в сериале о Гарри Поттере. Фото: HBO

Deadline называет эту потерю чувствительной для сериала. Роль Джинни имеет особое значение для дальнейшего развития сюжета, ведь именно она становится ключевой героиней в жизни Гарри Поттера.

Несмотря на смену актрисы, зрители все же увидят Грейс Кокрейн в первом сезоне сериала, премьера которого запланирована на Рождество 2026 года. Главные роли в сериале сыграют Доминик Маклафлин – Гарри, Арабелла Стентон – Гермиона и Аластер Стаут – Рон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что трейлер к сериалу "Гарри Поттер" породил волну мемов.

Также "Комментарии" писали, что Дэниел Рэдклифф составил рейтинг фильмов о Гарри Поттере.



Источник: https://deadline.com/2026/05/harry-potter-ginny-weasley-recast-season-2-gracie-cochrane-1236914643/
