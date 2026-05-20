Перший рекаст Гаррі Поттера: HBO замінить одну з головних акторок серіалу

Телеканал HBO оголосив про перший рекаст у новому серіалі за мотивами Гаррі Поттера. Після завершення першого сезону проєкт залишить юна акторка Грейсі Кокрейн, яка виконувала роль Джіні Візлі.

Про це повідомило видання Deadline з посиланням на заяву родини акторки. У повідомленні йдеться, що рішення залишити серіал було ухвалене через “непередбачувані обставини”.

"Через непередбачувані обставини Грейсі ухвалила непросте рішення залишити роль Джінні Візлі в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO після першого сезону. Час, проведений у світі Гаррі Поттера, був справді чудовим… Грейсі з нетерпінням чекає на нові можливості, які готує їй майбутнє", – зазначили близькі Кокрейн, подякувавши продюсерам і кастинг-команді за роботу над проєктом.

У HBO заявили, що повністю підтримують рішення акторки та побажали їй успіхів у майбутніх проєктах. Хто саме замінить Джіні Візлі у другому сезоні Гаррі Поттера, наразі не повідомляється.

Deadline називає цю втрату чутливою для серіалу. Роль Джіні має особливе значення для подальшого розвитку сюжету, адже саме вона згодом стає ключовою героїнею в житті Гаррі Поттера.

Попри зміну акторки, глядачі все ж побачать Грейсі Кокрейн у першому сезоні серіалу, прем’єра якого запланована на Різдво 2026 року. Головні ролі у серіалі зіграють Домінік Маклафлін — Гаррі, Арабелла Стентон — Герміона та Аластер Стаут — Рон.

