Первый рекорд Гарри Поттера: HBO заменит одного из главных актеров сериала

Телеканал HBO объявил о первом рекасте в новом сериале по мотивам Гарри Поттера. После завершения первого сезона проект покинет юная актриса Грейс Кокрейн, исполнявшая роль Джинни Уизли.

Грейс Кокрейн оставляет роль Джинни Уизли. Фото: Courtesy/HBO

Об этом сообщило издание Deadline со ссылкой на заявление семьи актрисы. В сообщении говорится, что решение покинуть сериал было принято из-за "непредвиденных обстоятельств".

"Из-за непредвиденных обстоятельств Грейси приняла непростое решение оставить роль Джинни Уизли в сериале "Гарри Поттер" от HBO после первого сезона. Время, проведенное в мире Гарри Поттера, было действительно замечательным… Грейси с нетерпением ждет новых возможностей, которые готовит ей будущее", – отметили близкие Кокрейн, поблагодарив продюсеров и кастинг-команду за работу над проектом.

В HBO заявили, что полностью поддерживают решение актрисы и пожелали ей удачи в будущих проектах. Кто именно заменит Джинни Уизли во втором сезоне Гарри Поттера, пока не сообщается.

Семья Уизли в сериале о Гарри Поттере. Фото: HBO

Deadline называет эту потерю чувствительной для сериала. Роль Джинни имеет особое значение для дальнейшего развития сюжета, ведь именно она становится ключевой героиней в жизни Гарри Поттера.

Несмотря на смену актрисы, зрители все же увидят Грейс Кокрейн в первом сезоне сериала, премьера которого запланирована на Рождество 2026 года. Главные роли в сериале сыграют Доминик Маклафлин – Гарри, Арабелла Стентон – Гермиона и Аластер Стаут – Рон.

