Первый рекорд Гарри Поттера: HBO заменит одного из главных актеров сериала

Slava Kot
Телеканал HBO объявил о первом рекасте в новом сериале по мотивам Гарри Поттера. После завершения первого сезона проект покинет юная актриса Грейс Кокрейн, исполнявшая роль Джинни Уизли.
Грейс Кокрейн оставляет роль Джинни Уизли. Фото: Courtesy/HBO
Об этом сообщило издание Deadline со ссылкой на заявление семьи актрисы. В сообщении говорится, что решение покинуть сериал было принято из-за "непредвиденных обстоятельств".
В HBO заявили, что полностью поддерживают решение актрисы и пожелали ей удачи в будущих проектах. Кто именно заменит Джинни Уизли во втором сезоне Гарри Поттера, пока не сообщается.
Семья Уизли в сериале о Гарри Поттере. Фото: HBO
Deadline называет эту потерю чувствительной для сериала. Роль Джинни имеет особое значение для дальнейшего развития сюжета, ведь именно она становится ключевой героиней в жизни Гарри Поттера.
Несмотря на смену актрисы, зрители все же увидят Грейс Кокрейн в первом сезоне сериала, премьера которого запланирована на Рождество 2026 года. Главные роли в сериале сыграют Доминик Маклафлин – Гарри, Арабелла Стентон – Гермиона и Аластер Стаут – Рон.
