kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 08.10.2020

BTC/USD

10663.61

ETH/USD

340.75

LTC/USD

46.62

НБУ 08.10.2020

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Хейли Бибер откровенно рассказала о материнстве
commentss НОВОСТИ Все новости

Хейли Бибер откровенно рассказала о материнстве

Хейли заявила, что пока не готова к материнству

сегодня, 00:05
Автор:

Светлана Шкурупий

23-летняя голливудская красотка Хейли и ее муж Джастин Бибер стали звездами нового выпуска итальянского модного журнала Vogue, в котором рассказали о своей семейной жизни и будущем пополнении. Откровенная фотосессия и интервью со знаменитостями опубликовано на сайте издания.

Хейли Бибер откровенно рассказала о материнстве

Хейли и Джастин Бибер | instagram haileybaldwin

В сентябре этого года Джастин и Хейли Бибер отметили вторую годовщину свадьбы и признались, что пока не спешат становиться родителями. Американская модель рассказала, что до замужества мечтала о детях и думала, что станет мамой очень рано, но все изменилось, когда она стала женой. Хейли говорит, что очень эмоциональна и у нее много проектов, которые она хочет реализовать. "Это случится, но не сейчас", — подытожила звезда свой ответ по поводу материнства.

Канадский певец Джастин Бибер полностью разделяет мнение любимой. Он подчеркнул, что они всего два года в браке и еще продолжают узнавать друг друга.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярный исполнитель Джастин Бибер признался, что жалеет о том, что не "сохранил себя" до брака с моделью Хейли Бибер.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости