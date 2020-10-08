Хейли Бибер откровенно рассказала о материнстве

23-летняя голливудская красотка Хейли и ее муж Джастин Бибер стали звездами нового выпуска итальянского модного журнала Vogue, в котором рассказали о своей семейной жизни и будущем пополнении. Откровенная фотосессия и интервью со знаменитостями опубликовано на сайте издания.

Хейли и Джастин Бибер | instagram haileybaldwin

В сентябре этого года Джастин и Хейли Бибер отметили вторую годовщину свадьбы и признались, что пока не спешат становиться родителями. Американская модель рассказала, что до замужества мечтала о детях и думала, что станет мамой очень рано, но все изменилось, когда она стала женой. Хейли говорит, что очень эмоциональна и у нее много проектов, которые она хочет реализовать. "Это случится, но не сейчас", — подытожила звезда свой ответ по поводу материнства.

Канадский певец Джастин Бибер полностью разделяет мнение любимой. Он подчеркнул, что они всего два года в браке и еще продолжают узнавать друг друга.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярный исполнитель Джастин Бибер признался, что жалеет о том, что не "сохранил себя" до брака с моделью Хейли Бибер.

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