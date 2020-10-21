Хейли Бибер сделала новую татуировку в честь супруга

Американские знаменитости Хейли и Джастин Бибер, которые в прошлом месяце отметили свою "бумажную" свадьбу, не стесняются публично говорить о своих чувствах друг к другу и не скрывают своего семейного счастья. Недавно стало известно о том, что модель решила еще раз подтвердить свою преданность и привязанность к мужу и сделала в его честь татуировку. Ее снимком поделился на своей странице в Instagram тату-мастер знаменитости.

Хейли Бибер / Instagram / @haileybieber

Теперь на безымянном пальце у модели красуется заглавная буква имени ее возлюбленного — J (Джастин) Эта татуировка простая, красивая и обладает для Хейли глубоким смыслом. Но одним рисунком девушка не обошлась, на шее она еще набила слово "beleza", что в переводе означает "красота".

Тату-мастер написал, что очень польщен тем, что модель именно ему доверила такую важную работу. Его пост собрал уже более 53 тысяч лайков.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Хейли и Джастин Бибер недавно стали звездами нового выпуска журнала Vogue, в котором откровенно признались, что пока не готовы стать родителями.

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