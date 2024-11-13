Хирург посмотрел на лицо Мелании Трамп: делала ли она пластические операции

После победы Дональда Трампа на выборах в США Мелания Трамп снова станет первой леди. Известный хирург Гэри Линков осмотрел ее лицо и утверждает, что жена Трампа делала пластические операции, в частности, подтяжку лица и использовала ботокс.

Мелания Трамп. Фото из открытых источников

С будущим мужем Мелания Трамп познакомилась во время Недели моды в Нью-Йорке. Она не хотела давать миллионеру свой номер телефона, ведь Трамп все еще был женат на Марли Мэйплз. Однако почти через семь лет, в 2005 году, пара отпраздновала свадьбу. Интересно, что на вопрос, вышла ли бы она замуж за Трампа, будь он не богатым, Мелания ответила вопросом: "был бы он со мной, если бы я не была красавицей?".

В 2016 году, когда Трамп победил на выборах хирурги и специалисты по пластике указывали, что на тот момент 46-летняя Мелания Трамп могла прибегнуть к коррекции носа и другим изменениям внешности. Однако первая леди резко отреагировала на такие замечания критикой, указав, что она "против ботокса" и "против филеров".

"Я не делала никаких изменений. Многие говорят, что я использую все процедуры для своего лица. Я ничего не сделала. Я живу здоровой жизнью, ухаживаю за своей кожей и своим телом. Это все я. Я буду изящно стареть, как моя мама", — сказала Мелания Трамп.

Однако в 2024 году американский хирург Гэри Линков записал видео на YouTube, которое собрало более полумиллиона просмотров, где он посмотрел на лицо Мелании Трамп и утвердительно указывает, что ныне 54-летняя первая леди США совершила ряд пластических операций.

По словам Линкова, у Мелании Трамп было много косметических вмешательств, включая пластику носа, использование наполнителей, ботокса, имплантаты щек, а также подтяжка лица. Линков оценивает, что эти пластические операции стоили более 200 тыс. долларов.

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