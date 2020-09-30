Хитрая месть: Джоли запретила Брэду Питту видеться с детьми

Голливудская красотка Анджелина Джоли, которая была в ярости из-за того, что Брэд Питт отвез новую возлюбленную в их семейное поместье, не разрешает ему две недели видеться с детьми. Такую информацию предоставило издание US Weekly.

Анджелина Джоли | Getty

Звезда "Малефисенты" запретила бывшему супругу, который недавно вернулся из Франции, приближаться к детям из-за угрозы коронавируса. Она заявила, что здоровье ее детей превыше всего и Брэд Питт должен соблюдать 14-дневный карантин.

Инсайдер сообщает, что голливудский актер очень соскучился за детьми и уже дважды сдавал тест на наличие коронавирусной инфекции в организме и результаты были отрицательными. Однако, Анджелина твердо стоит на своем и не собирается уступать.

Говорят, что отношения экс-супругов ухудшились после того, как в СМИ начали бурно обсуждать новый роман Брэда Питта с молодой моделью Николь Потуральски, а также из-за того, что Джоли вместе с детьми хочет уехать из США, а бывший возлюбленный выступает против.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что актриса Анджелина Джоли впервые призналась, почему решила развестись с Питтом.

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