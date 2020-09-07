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Главная Новости Звезды шоубизнес Джоли в ярости из-за выходки Брэда Питта и его молодой возлюбленной
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Джоли в ярости из-за выходки Брэда Питта и его молодой возлюбленной

Джоли заявила, что сильно возмущена поступком экс-мужа

сегодня, 19:10
Автор:

Светлана Шкурупий

В сети активно обсуждают роман 56-летнего Брэда Питта и его новой девушки Николь Потуральски. Пара сейчас отдыхает во Франции, в роскошном поместье, где проходила свадьба актера с Анджелиной Джоли. Такая выходка серьезно возмутила звезду "Малефисенты". Такую информацию предоставило издание Sunday Mirror.

Инсайдер сообщает, что актриса пришла в ярость, когда узнала, что бывший супруг привез в их семейный замок свою молодую возлюбленную. Джоли хотели наладить отношения с Брэдом Питтом, после того, как они неоднократно ссорились по поводу опеки над детьми, но такой выходкой он перечеркнул все шансы на примирение.

Джоли в ярости из-за выходки Брэда Питта и его молодой возлюбленной

Анджелина Джоли

Звезда "Малефисенты" возмущена тем, что он выставляет напоказ личную жизнь, вместо того, чтобы держать свой новый роман в тайне. А то, что он привез молодую модель в их поместье во Франции, Джоли считает неуместным и заявила, что это уже слишком. 

Напомним, новая избранница Брэда Питта состоит в браке с известным ресторатором.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как Анджелина Джоли отреагировала на то, что у ее бывшего мужа появилась молодая возлюбленная.


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