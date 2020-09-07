Джоли в ярости из-за выходки Брэда Питта и его молодой возлюбленной

В сети активно обсуждают роман 56-летнего Брэда Питта и его новой девушки Николь Потуральски. Пара сейчас отдыхает во Франции, в роскошном поместье, где проходила свадьба актера с Анджелиной Джоли. Такая выходка серьезно возмутила звезду "Малефисенты". Такую информацию предоставило издание Sunday Mirror.

Инсайдер сообщает, что актриса пришла в ярость, когда узнала, что бывший супруг привез в их семейный замок свою молодую возлюбленную. Джоли хотели наладить отношения с Брэдом Питтом, после того, как они неоднократно ссорились по поводу опеки над детьми, но такой выходкой он перечеркнул все шансы на примирение.

Анджелина Джоли

Звезда "Малефисенты" возмущена тем, что он выставляет напоказ личную жизнь, вместо того, чтобы держать свой новый роман в тайне. А то, что он привез молодую модель в их поместье во Франции, Джоли считает неуместным и заявила, что это уже слишком.

Напомним, новая избранница Брэда Питта состоит в браке с известным ресторатором.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как Анджелина Джоли отреагировала на то, что у ее бывшего мужа появилась молодая возлюбленная.

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