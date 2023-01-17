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Хмурый дворецкий из "Уэнздей" оказался знойным мачо: как он выглядит (ФОТО)

Нашумевший американский сериал "Уэнздей" от стримингового сервиса Netflix, который побил все рекорды по просмотрам и стал главной сериальной премьерой 2022 года, не перестает напоминать о себе.

сегодня, 00:15
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Автор:

Анна Нестерова

Шоу стало вторым по популярности англоязычным сериалом платформы с более чем 1,2 миллиарда часов просмотров в течение первых 28 дней. На днях создатели сериала официально  заявили о том, что "Уэнздей" уже продлили на второй сезон.

Хмурый дворецкий из "Уэнздей" оказался знойным мачо: как он выглядит (ФОТО)

Дворецкий из "Уэнздей"/ Фото: facebook.com/burceavalentingeorge

Сообщается, что в продолжении сериала центральной темой станут отношения Уэнздей с членами ее семьи и окружающими. Сценаристы хотят глубже раскрыть характер главной героини и ее взаимоотношения с матерью — Мортишей Аддамс.

Стоит отметить, что получивший невероятную популярность сериал раскрыл нам имена и личности ярких актеров, которые ранее находились "в тени" и были практически никому не известны.

Одним из таких ярких персоналий стал молодой румынский актер Джордж Бурчя (George Burcea), который в сериале блестяще сыграл роль мрачного и молчаливого дворецкого.

Хмурый дворецкий из ”Уэнздей” оказался знойным мачо: как он выглядит (ФОТО) - фото 2

Как оказалось, в жизни "готический дворецкий" — это достаточно привлекательный, знойный красавец, который активно ведет свои социальные сети и регулярно принимает участие в горячих фотосессиях.

Известно, что Джордж женат и вместе с супругой они воспитывают двоих дочерей. На данный момент румынскому актеру исполнилось 35 лет.  В 2015 году он окончил Национальный университет театрального искусства и кинематографии. 

Хмурый дворецкий из ”Уэнздей” оказался знойным мачо: как он выглядит (ФОТО) - фото 3

Работа в сериале "Уэнздей" стала одной из самых ярких в карьере актера, так как ранее он получал лишь малозаметные, эпизодические роли в проходных фильмах и нескольких сериалах.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Netflix анонсировал второй сезон сериала "Уэнздей" (ВИДЕО). Фанаты сериала, который стал невероятным бестселлером, с нетерпением ждут второй сезон шоу и уже начинают строить предположения о его сюжете.

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Хмурый дворецкий из ”Уэнздей” оказался знойным мачо: как он выглядит (ФОТО) - фото 4



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