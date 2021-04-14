Ходят слухи: 52-летняя Дженнифер Энистон скоро станет мамой

В сети появилась информация, что 52-летняя звезда американского ситкома "Друзья" Дженнифер Энистон готовится впервые стать мамой. Актриса занимается процессом усыновления девочки из мексиканского приюта.

Дженнифер Энистон / фото: Zimbio.com

Согласно информации инсайдера, такой чудесной новостью знаменитость поделилась на съемках долгожданного спецвыпуска "Друзей", который полностью отсняли на днях. Дженнифер решила, что воссоединение "Друзей" — хорошая возможность, чтобы объявить о своем решении усыновить ребенка своим коллегам по сериалу и близким друзьям, точнее мужской его части, поскольку девочки были в курсе, потому что общаются более близко.

Инсайдер отметил, что за время съемок американского ситкома, главные актеры очень сблизились и в течение 10 лет поддерживали друг друга, проживали трудные периоды, включая развод Дженнифер Энистон и Брэда Питта и несколько выкидышей Кортни Кокс.

Известно, что 52-летняя звезда собирает документы для усыновления девочки из мексиканского приюта Casa Hogar Sion, которую она давно поддерживает. Процесс должен завершиться уже этим летом.

Сама Дженнифер Энистон пока эту информацию не комментирует и не подтверждает.

Напомним, в январе 2020 года уже ходили слухи о том, что Дженнифер Энистон планирует усыновить сиротку из Мексики, причем вместе с Брэдом Питтом. Источники сообщали, что пара возобновила свои отношения и хочет создать семью, но эта информация не подтвердилась.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что голливудская красотка Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии для журнала Interview и призналась, что мечтает о детях.

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