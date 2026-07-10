logo

BTC/USD

64122

ETH/USD

1795.99

USD/UAH

44.5

EUR/UAH

50.86

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Холанд о своих мечтах и амбициях: бомбардир рассказал о главной цели в сборной Норвегии
commentss НОВОСТИ Все новости

Холанд о своих мечтах и амбициях: бомбардир рассказал о главной цели в сборной Норвегии

«Если бы я не был Эрлингом Холандом, я бы и сам давил на него»: норвежский форвард дал откровенное интервью

10 июля 2026, 13:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Знаменитый нападающий Эрлинг Холанд появился на обложке и стал центральным персонажем нового выпуска популярного глянцевого журнала GQ. В большом разговоре с журналистами звездный футболист поделился своими величайшими карьерными устремлениями и рассказал, как справляется с колоссальными ожиданиями болельщиков.

Холанд о своих мечтах и амбициях: бомбардир рассказал о главной цели в сборной Норвегии

Эрлинг Холанд. Фото из открытых источников

Спортсмен откровенно признался, что, несмотря на все клубные трофеи, его сердце больше всего переживает за успехи своей родины на международной арене.

"С момента дебюта за сборную в 2019 году моей главной целью было вывести Норвегию на чемпионат мира и чемпионат Европы", — подчеркнул форвард, отметив, что мечтает подарить большой футбольный праздник своим землякам.

Кроме командных целей, норвежец затронул тему постоянного психологического напряжения, которое сопровождает его из-за статуса одного из лучших бомбардиров планеты. Однако, судя по его словам, повышенное внимание и высокие требования общества лишь придают ему спортивный азарт и мотивацию на поле.

"На мне большое давление. Но мне это нравится", — улыбнулся Холанд.

Футболист также добавил яркую реплику, идеально описывающую его железный характер и максимализм: "Будь я не Эрлингом Холандом, я бы и сам оказывал большое давление на Эрлинга Холанда".

Холанд о своих мечтах и амбициях: бомбардир рассказал о главной цели в сборной Норвегии - фото 2
Холанд о своих мечтах и амбициях: бомбардир рассказал о главной цели в сборной Норвегии - фото 2
Холанд о своих мечтах и амбициях: бомбардир рассказал о главной цели в сборной Норвегии - фото 2
Холанд о своих мечтах и амбициях: бомбардир рассказал о главной цели в сборной Норвегии - фото 2
Холанд о своих мечтах и амбициях: бомбардир рассказал о главной цели в сборной Норвегии - фото 2
Холанд о своих мечтах и амбициях: бомбардир рассказал о главной цели в сборной Норвегии - фото 2
Холанд о своих мечтах и амбициях: бомбардир рассказал о главной цели в сборной Норвегии - фото 2
Холанд о своих мечтах и амбициях: бомбардир рассказал о главной цели в сборной Норвегии - фото 2
Холанд о своих мечтах и амбициях: бомбардир рассказал о главной цели в сборной Норвегии - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 12 июля сборные Норвегии и Англии встретятся в четвертьфинале Чемпионата мира-2026. Поединок начнется в 00:00 по киевскому времени. Обе команды подходят к матчу в отличной форме, поэтому сложно предсказать, кто пройдет дальше. Мы попросили две модели искусственного интеллекта проанализировать форму команд, составы, тактические особенности и назвать предполагаемого победителя поединка Норвегия – Англия.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости