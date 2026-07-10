Холанд о своих мечтах и амбициях: бомбардир рассказал о главной цели в сборной Норвегии

Знаменитый нападающий Эрлинг Холанд появился на обложке и стал центральным персонажем нового выпуска популярного глянцевого журнала GQ. В большом разговоре с журналистами звездный футболист поделился своими величайшими карьерными устремлениями и рассказал, как справляется с колоссальными ожиданиями болельщиков.

Эрлинг Холанд. Фото из открытых источников

Спортсмен откровенно признался, что, несмотря на все клубные трофеи, его сердце больше всего переживает за успехи своей родины на международной арене.

"С момента дебюта за сборную в 2019 году моей главной целью было вывести Норвегию на чемпионат мира и чемпионат Европы", — подчеркнул форвард, отметив, что мечтает подарить большой футбольный праздник своим землякам.

Кроме командных целей, норвежец затронул тему постоянного психологического напряжения, которое сопровождает его из-за статуса одного из лучших бомбардиров планеты. Однако, судя по его словам, повышенное внимание и высокие требования общества лишь придают ему спортивный азарт и мотивацию на поле.

"На мне большое давление. Но мне это нравится", — улыбнулся Холанд.

Футболист также добавил яркую реплику, идеально описывающую его железный характер и максимализм: "Будь я не Эрлингом Холандом, я бы и сам оказывал большое давление на Эрлинга Холанда".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 12 июля сборные Норвегии и Англии встретятся в четвертьфинале Чемпионата мира-2026. Поединок начнется в 00:00 по киевскому времени. Обе команды подходят к матчу в отличной форме, поэтому сложно предсказать, кто пройдет дальше. Мы попросили две модели искусственного интеллекта проанализировать форму команд, составы, тактические особенности и назвать предполагаемого победителя поединка Норвегия – Англия.