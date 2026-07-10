Голанд про свої мрії та амбіції: бомбардир розповів про головну мету в збірній Норвегії

Знаменитий нападник Ерлінг Голанд з'явився на обкладинці та став центральним персонажем нового випуску популярного глянцевого журналу GQ. У великій розмові з журналістами зірковий футболіст поділився своїми найбільшими кар'єрними прагненнями та розповів, як справляється з колосальними очікуваннями вболівальників.

Ерлінг Голанд. Фото з відкритих джерел

Спортсмен відверто зізнався, що попри всі клубні трофеї, його серце найбільше вболіває за успіхи своєї батьківщини на міжнародній арені.

"З моменту дебюту за збірну в 2019 році моєю головною метою було вивести Норвегію на чемпіонат світу і чемпіонат Європи", — підкреслив форвард, зазначивши, що мріє подарувати велике футбольне свято своїм землякам.

Окрім командних цілей, норвежець зачепив тему постійної психологічної напруги, яка супроводжує його через статус одного з найкращих бомбардирів планети. Проте, судячи з його слів, підвищена увага та високі вимоги суспільства лише додають йому спортивного азарту та мотивації на полі.

"На мені великий тиск. Але мені це подобається", — з усмішкою зауважив Голанд.

Футболіст також додав яскраву репліку, яка ідеально описує його залізний характер та максималізм: "Будь я не Ерлінгом Голандом, я б і сам чинив великий тиск на Ерлінга Голанда".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у ніч на 12 липня збірні Норвегії та Англії зустрінуться у чвертьфіналі Чемпіонату світу-2026. Поєдинок розпочнеться о 00:00 за київським часом. Обидві команди підходять до матчу в чудовій формі, тому складно передбачити, хто пройде далі. Ми попросили дві моделі штучного інтелекту проаналізувати форму команд, склади, тактичні особливості та назвати ймовірного переможця поєдинку Норвегія – Англія.