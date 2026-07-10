Голанд про свої мрії та амбіції: бомбардир розповів про головну мету в збірній Норвегії

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Недилько Ксения
Знаменитий нападник Ерлінг Голанд з'явився на обкладинці та став центральним персонажем нового випуску популярного глянцевого журналу GQ. У великій розмові з журналістами зірковий футболіст поділився своїми найбільшими кар'єрними прагненнями та розповів, як справляється з колосальними очікуваннями вболівальників.
Ерлінг Голанд. Фото з відкритих джерел
Спортсмен відверто зізнався, що попри всі клубні трофеї, його серце найбільше вболіває за успіхи своєї батьківщини на міжнародній арені.
Окрім командних цілей, норвежець зачепив тему постійної психологічної напруги, яка супроводжує його через статус одного з найкращих бомбардирів планети. Проте, судячи з його слів, підвищена увага та високі вимоги суспільства лише додають йому спортивного азарту та мотивації на полі.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у ніч на 12 липня збірні Норвегії та Англії зустрінуться у чвертьфіналі Чемпіонату світу-2026. Поєдинок розпочнеться о 00:00 за київським часом. Обидві команди підходять до матчу в чудовій формі, тому складно передбачити, хто пройде далі. Ми попросили дві моделі штучного інтелекту проаналізувати форму команд, склади, тактичні особливості та назвати ймовірного переможця поєдинку Норвегія – Англія.