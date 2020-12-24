«Холостячка» Ксения Мишина впервые показала свою маму

Известная актриса, главная героиня романтического шоу "Холостячка" Ксения Мишина впервые показала поклонникам фотографию своей мамы Натальи.

Ксения Мишина / фото: instagram.com/misha.k.ua

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала фотографию, на которой ее мама позирует с букетом красивых фиолетовых цветов, а на втором кадре сидит в обнимку с 8-летним внуком Платоном. Оказывается, что мама Ксении празднует день рожденье и поэтому поводу звезда сделала трогательную публикацию, отметив, что ее мама самая любимая и самая лучшая.

"Самая любимая, самая потрясающая, нежная, красивая, лучшая мамочка и бабушка, с днем рождения! Мы любим тебя безумно! Благодарю тебя за все", — написала Ксения.

Стоит отметить, что актриса нечасто рассказывает о своей семье, известно лишь, что ее родители давно в разводе, но и с мамой, и с папой у Ксении очень хорошие и теплые отношения. В одном из интервью, украинская "Холостячка" призналась, что полностью обеспечивает свою маму и сына Платона.

"Я полностью обеспечиваю свою маму. Ребенок, няня. Мне очень хочется, чтобы у моего сына все было. И я люблю радовать его, себя и маму", — рассказывает актриса.





Напомним, в прошлую пятницу состоялся финал самого романтического шоу страны "Холостячка". Ксения Мишина сделала выбор в пользу комика Александра Эллерта, сказав, что именно в него она влюбилась и хочет построить с ним крепкие отношения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская актриса, звезда "Крепосной" Ксения Мишина вместе с 8-летним сыном Платоном живут в Киеве. Знаменитость провела экскурсию по своим красивым апартаментам, опубликовав несколько фотографий.

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