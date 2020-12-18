Ксения Мишина сделала выбор: кто победил в «Холостячке»

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Светлана Шкурупий
Сегодня, 18 декабря,
вышла финальная серия самого романтического шоу страны "Холостячка". Украинская актриса Ксения Мишина выбирала мужчину, с которым хочет построить отношения и крепкую
семью. И заветное "да" от знаменитости услышал Александр Эллерт.
кто победил в "Холостячке" (фото из открытых источников)
На сердце звездной
красотки претендовало 12 мужчин, которые всячески пытались впечатлить и проявить
себя, чтобы понравиться Ксении Мишиной. Но в финале осталось только двое: комик,
автор студии "Квартал 95" Александр Эллерт и бизнесмен Алексей Тригубенко.
Это два совершенно разных мужчины, к которым главная героиня испытывала большую
симпатию.
С Алексеем
Тригубенко, по словам Ксении, она всегда чувствовала себя маленькой девочкой,
потому что он всегда укутывал ее заботой, теплом, и с ним всегда было спокойно.
А с Александром Эллертом было все "здесь и сейчас", с ним было сложно обсуждать
серьезные темы, но при этом, главная героиня чувствовала себя рядом с ним легкой, воздушной и настоящей.
В финале Ксении Мишиной пришлось сделать сложный выбор и был он в пользу Александра Эллерта, потому что именно в этого мужчину она влюбилась и с ним захотела построить крепкие отношения. Но удалось ли им это сделать, зрители узнают спустя неделю на пост-шоу "Как выйти замуж".
Напомним, в одном из
интервью, практически сразу после выхода "Холостячки", Ксения Мишина
призналась, что ей удалось найти то, за чем она прихода на реалити-шоу.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что главная "холостячка" страны Ксения Мишина рассказала, в каком участнике проекта очень разочаровалась.
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