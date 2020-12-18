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Ксения Мишина сделала выбор: кто победил в «Холостячке»

Ксения Мишина сказала «да» одному из участников

18 декабря 2020, 23:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Сегодня, 18 декабря, вышла финальная серия самого романтического шоу страны "Холостячка". Украинская актриса Ксения Мишина выбирала мужчину, с которым хочет построить отношения и крепкую семью. И заветное "да" от знаменитости услышал Александр Эллерт.

Ксения Мишина сделала выбор: кто победил в «Холостячке»

кто победил в "Холостячке" (фото из открытых источников)

На сердце звездной красотки претендовало 12 мужчин, которые всячески пытались впечатлить и проявить себя, чтобы понравиться Ксении Мишиной. Но в финале осталось только двое: комик, автор студии "Квартал 95" Александр Эллерт и бизнесмен Алексей Тригубенко. Это два совершенно разных мужчины, к которым главная героиня испытывала большую симпатию.

С Алексеем Тригубенко, по словам Ксении, она всегда чувствовала себя маленькой девочкой, потому что он всегда укутывал ее заботой, теплом, и с ним всегда было спокойно. А с Александром Эллертом было все "здесь и сейчас", с ним было сложно обсуждать серьезные темы, но при этом, главная героиня чувствовала себя рядом с ним легкой, воздушной и настоящей.

В финале Ксении Мишиной пришлось сделать сложный выбор и был он в пользу Александра Эллерта, потому что именно в этого мужчину она влюбилась и с ним захотела построить крепкие отношения. Но удалось ли им это сделать, зрители узнают спустя неделю на пост-шоу "Как выйти замуж".

Ксения Мишина сделала выбор: кто победил в «Холостячке» - фото 2

Напомним, в одном из интервью, практически сразу после выхода "Холостячки", Ксения Мишина призналась, что ей удалось найти то, за чем она прихода на реалити-шоу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что главная "холостячка" страны Ксения Мишина рассказала, в каком участнике проекта очень разочаровалась. 


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