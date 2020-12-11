Холостячка уже живет с победителем шоу: в Сети появились доказательства

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Елизавета Черных
В Сети не утихают разговоры вокруг популярного шоу "Холостячка", где за сердце популярной актрисы соревнуются мужчины. Пользователи активно обсуждают жизнь Ксении Мишиной после шоу, а самые внимательные заметили, что актриса уже съехалась с победителем проекта. И хотя заключительные выпуски шоу еще не выходили, поклонники уверены, что избранником Мишиной стал сценарист студии "Квартал 95" Александр Эллерт.
ФОТО: Из открытых источников
В опубликованных видео Ксении Мишиной поклонники обратили внимание на интерьер квартиры. Именно из нее актриса часто ведет прямые эфиры и снимает видеоролики в социальные сети.
Пользователи уверяют, что Александр Эллерт также часто появляется в прямых трансляциях, которые ведутся именно из этого помещения. Главными сходствами в интерьере, на которые обратили внимание фанаты, стали диван и кухонный гарнитур. Именно они часто появляются в видео Ксении и Александра.
И хотя большинство поклонников телевизионного проекта позитивно отреагировали на возможный факт того, что актриса Мишина и Эллерт проживают вместе, некоторые пользователи возмущены и даже разочарованы в выборе Ксении.
Правда это или нет, пользователи смогут узнать уже совсем скоро — в финальных выпусках проекта. А пока что фанатам остается только мучить себя догадками и предположениями.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что несмотря на усиление карантинных ограничений, билеты на концерт "Вечернего квартала" пока что продолжают продавать.
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