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Холостячка уже живет с победителем шоу: в Сети появились доказательства

Пользователи социальных сетей заметили, что Мишина уже успела съехаться с избранником

сегодня, 12:01
Автор:

Елизавета Черных

В Сети не утихают разговоры вокруг популярного шоу "Холостячка", где за сердце популярной актрисы соревнуются мужчины. Пользователи активно обсуждают жизнь Ксении Мишиной после шоу, а самые внимательные заметили, что актриса уже съехалась с победителем проекта. И хотя заключительные выпуски шоу еще не выходили, поклонники уверены, что избранником Мишиной стал сценарист студии "Квартал 95" Александр Эллерт. 

Холостячка уже живет с победителем шоу: в Сети появились доказательства

ФОТО: Из открытых источников

В опубликованных видео Ксении Мишиной поклонники обратили внимание на интерьер квартиры. Именно из нее актриса часто ведет прямые эфиры и снимает видеоролики в социальные сети. 

Пользователи уверяют, что Александр Эллерт также часто появляется в прямых трансляциях, которые ведутся именно из этого помещения. Главными сходствами в интерьере, на которые обратили внимание фанаты, стали диван и кухонный гарнитур. Именно они часто появляются в видео Ксении и Александра. 

Холостячка уже живет с победителем шоу: в Сети появились доказательства - фото 2Холостячка уже живет с победителем шоу: в Сети появились доказательства - фото 3

Холостячка уже живет с победителем шоу: в Сети появились доказательства - фото 4Холостячка уже живет с победителем шоу: в Сети появились доказательства - фото 5

И хотя большинство поклонников телевизионного проекта позитивно отреагировали на возможный факт того, что актриса Мишина и Эллерт проживают вместе, некоторые пользователи возмущены и даже разочарованы в выборе Ксении.

"Если это правда, то я в ней разочаровалась. Была лучшего мнения о ней", "Не хочу в это верить...", — пишут поклонники под публикациями. 

Правда это или нет, пользователи смогут узнать уже совсем скоро — в финальных выпусках проекта. А пока что фанатам остается только мучить себя догадками и предположениями. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что несмотря на усиление карантинных ограничений, билеты на концерт "Вечернего квартала" пока что продолжают продавать. 



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