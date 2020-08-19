Холостяк Никита Добрынин признался, сколько потратил на свадьбу с Дашей Квитковой

Более двух миллионов гривен потратили на свадебное торжество герои украинского шоу "Холостяк" Никита Добрынин и Даша Квиткова. И это только основные расходы. Подробности свадебного бюджета жених раскрыл своим подписчикам в Instagram, пишет lux.fm.

Эта свадьба стала первой в истории украинского "Холостяка", когда главный герой женился на победительнице. Официально супругами они стали еще весной, но торжество из-за карантина пришлось отложить до августа. Молодожены решили не скрывать, во сколько обошелся happy end в подвенечных нарядах.

Свадьба Никиты Добрынина и Даши Квитковой. Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Основной бюджет свадьбы составил 2,2 миллиона гривен. Почти четвертую часть из этой суммы, а именно 560 тысяч гривен, звездные супруги потратили на услуги флориста и оформление торжества.

Гостей молодожены пригласили в ресторан на берегу Днепра. В результате, на угощения потратили больше чем по 3 тысячи на человека. И это без учета напитков.

Не вошли в основной бюджет и расходы на свадебные наряды, операторов и съемки, которые состоялись до самой церемонии.

Не признался Никита Добрынин, и во сколько ему обошлось кольцо для молодой супруги.

"В западных странах мужчины на подобные вещи тратят суммы, которые равные двум моим месячным зарплатам", - намекнул шоумен.

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что Макс Барских признался, почему все еще остается холостяком и не спешит жениться.

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