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Холостяк Никита Добрынин признался, сколько потратил на свадьбу с Дашей Квитковой

Никита Добрынин с победительницей шоу "Холостяк" расписались еще весной, но свадьбу решились отгулять только в августе

сегодня, 03:34
Автор:

Виолетта Комаровская

Более двух миллионов гривен потратили на свадебное торжество герои украинского шоу "Холостяк" Никита Добрынин и Даша Квиткова. И это только основные расходы. Подробности свадебного бюджета жених раскрыл своим подписчикам в Instagram, пишет lux.fm. 

Эта свадьба стала первой в истории украинского "Холостяка", когда главный герой женился на победительнице. Официально супругами они стали еще весной, но торжество из-за карантина пришлось отложить до августа. Молодожены решили не скрывать, во сколько обошелся happy end в подвенечных нарядах.

Холостяк Никита Добрынин признался, сколько потратил на свадьбу с Дашей Квитковой

Свадьба Никиты Добрынина и Даши Квитковой. Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Основной бюджет свадьбы составил 2,2 миллиона гривен. Почти четвертую часть из этой суммы, а именно 560 тысяч гривен, звездные супруги потратили на услуги флориста и оформление торжества. 

Гостей молодожены пригласили в ресторан на берегу Днепра. В результате, на угощения потратили больше чем по 3 тысячи на человека. И это без учета напитков. 

Не вошли в основной бюджет и расходы на свадебные наряды, операторов и съемки, которые состоялись до самой церемонии. 

Не признался Никита Добрынин, и во сколько ему обошлось кольцо для молодой супруги.

"В западных странах мужчины на подобные вещи тратят суммы, которые равные двум моим месячным зарплатам", - намекнул шоумен.

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что Макс Барских признался, почему все еще остается холостяком и не спешит жениться. 


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