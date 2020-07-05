"Главный холостяк украинской сцены": Макс Барских признался, почему не готов к женитьбе

Знаменитый поп-певец Макс Барских признался, что его сердце свободно, а для серьезных романтических отношений банально нет времени. Об этом артист рассказал в интервью передачи "Светская жизнь".

Так, исполнитель популярных песен отметил, что для создания семьи необходимо иметь возможность быть как можно чаще дома.

"Я понимаю, что мой график жизни не позволяет полностью быть со своей семьей. Я хочу воспитывать детей каждый день своей жизни. Хоть карантин и показал, что бывают и паузы, но это означает, что в следующем году работы будет вдвое больше. Это 100%", - поведал артист.

Также Макс Барских добавил, что холостяцкая жизнь на сегодняшний день его полностью устраивает, а блистательная карьера стоит на первом месте.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский репер и продюсер Канье Уэст выразил желание баллотироваться на пост президента США.

Это не первое заявление рэпера по поводу смени своей деятельности. В 2015 году на премии MTV Video Music Awards Канье Уэст уже говорил о том, что намерен занять высший государственный пост Америки.

Музыкант не объяснил, в каком году он планирует взять участие в кампании. Несмотря на свой хештег "Видение 2020", который он добавил к записи в соцсети, сроки регистрации кандидатов в этом году уже вышли.

Впрочем, его заявление вызвало бурю обсуждений в Twitter. Многие поклонники выразили ему поддержку, а чем свидетельствуют несколько тысяч лайков и репостов его записи. "Полную поддержку" рэперу также выразил американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Макс.

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