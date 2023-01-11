«Холостяк» военного времени, поддержка Польши и важность СМИ: Григорий Решетник о жизни в реалиях войны

На сегодняшний день, несмотря на ужасы и кровопролитие, ежедневно происходящие в Украине из-за вражеских бомбардировок, граждане нашего государства продолжают жить, радоваться сквозь слезы, развиваться, приближать своей верой долгожданную и желаемую победу. Каждый это делает на своем фронте. Один из самых узнаваемых украинских телеведущих – Григорий Решетник, в эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" рассказал о собственной борьбе с реалиями современности, роли журналистов в войне с российской пропагандой и "Холостяка" — реалити-шоу, которое, несмотря на гул ракет в небе смогли увидеть украинцы.

Григорий Решетник, из открытых источников

"Мы подарили людям тот островок счастья, о котором они так просили, и которого ждали"

Прошлой весной на экранах телевизоров должен был появиться очередной сезон популярного реалити-шоу "Холостяк". Из-за нападения России, говорит Григорий, конечно, премьеру пришлось отложить. По словам телеведущего, он был приятно удивлен решением руководства "СТБ", которое включило романтический проект в эфир осенью.

"Я вижу необходимость романтического реалити. Об этом свидетельствуют как телепросмотры, так и любопытство аудитории проекта в социальных сетях. Враг хочет украсть нашу жизнь во всем, даже в любимых повадках. И наша задача — не дать ему этого добиться, и жить нашу жизнь, несмотря ни на что. Мы даем возможность украинцам немного отвлечься от тревожных мыслей и новостей, погрузиться в романтику и позитивные эмоции, вдохновиться историей любви, свиданиями. Любовь – это то, что всегда окрыляет и заряжает. Ведь наших защитников дома также ждут их любимые и семьи. А на передовой тоже справляют свадьбы", — добавляет Григорий.

Кроме того, телеведущий акцентировал внимание на том, что 12-й сезон реалити-шоу "Холостяк" зазвучал на украинском языке, по его словам, иначе просто не могло быть.

"Очень счастлив, что я востребован как специалист"

Телеведущий СТБ говорит, что, несмотря на все вызовы и проблемы, он продолжает работать над новыми проектами и успешно реализовывать их: Невероятная правда о звездах, Украина имеет талант и т.д. Более того, во время войны у Григория появился еще один проект, который представляет собой откровенные беседы с известными личностями о жизни в новых реалиях – он взял себе название "Как ты?".

Стоит отметить, что знаменитость, кроме своей публичной деятельности, занимается также и обучением студентов – Григорий продолжает преподавать в Киевском национальном университете культуры и искусств.

"Своим примером хочу в очередной раз заверить, что скоро мы победим. Мы с женой основали собственный благотворительный фонд, помогающий военным, их семьям, а также многодетным семьям. Каждый на своем фронте должен помогать тем, кто нуждается в этом больше. Да, нам с семьей тоже бывает сложно, но мы находим силы бороться, продолжать жить и реализовываться. Не забывайте: каждый день мы приближаем победу. А если становится немного грустно, просто включите телеканал СТБ (ред. – улыбается)", — добавляет звезда.

"Роль работников медиа преувеличить сегодня невозможно"

В разговоре с телеведущим был поднят и вопрос, касающийся роли журналистов в войне с Россией. Григорий говорит, что именно сегодня стало очень хорошо понятно, почему журналисты считаются четвертой ветвью власти, ведь продемонстрированное ими сопротивление российской пропаганде – это стопроцентная победа на информационном поле боя, эту войну, добавляет знаменитость, мы выиграли уже давно.

"С первых дней захватнической войны мои украинские и иностранные коллеги работают изо всех сил. Мы победили врага на информационном поле боя уже давно, и продолжаем это делать. Наши журналисты новостных редакций в очередной раз доказали, что они самые отважные. Очень многие коллеги работают на передовой, ведут информационные марафоны из бомбоубежищ. В разговоре с моими студентами каждый раз подчеркиваю роль медийщиков в этой войне, как важно оставаться профессиональными и объективными. Мы должны кричать на весь мир об ужасах, происходящих в 21 веке на территории нашего государства. Мне кажется, украинская журналистика вышла на новый уровень за это время", – подчеркивает Григорий.

"Если вы сейчас проживаете этот миг и эту ситуацию, значит у вас точно есть силы все преодолеть"

Вторжение России в Украину застало телеведущего и его семью врасплох, как и весь цивилизованный мир. По словам Григория, он с семьей несколько суток скрывался в бомбоубежище, затем решил перевезти жену и сыновей в Ивано-Франковск, где живут его родители. На сегодня, добавляет мужчина, вся семья вместе, в Киеве.

"Нужно всегда оставаться оптимистами ради детей и будущего страны. С первых дней чувствовал эту ответственность. Ни разу не сомневался в том, что мы победим. Сейчас мы в Киеве. Конечно, за это время появились новые сложности. Особенно когда выключают свет, тепло и воду одновременно, а мы живем на высоком этаже многоэтажки. Но жизнь продолжается несмотря на все сложности. Война – это безумное испытание для всех нас. Главное помнить, что мы выстоим. И потом начнется новая страница, расцвет в каждой сфере деятельности", – уверен телеведущий.

"Помощь Польши – это колоссальная поддержка. Украина и Польша – вместе"

Беседуя с героем данного материала на тему вызовов настоящего и помощи со стороны западных партнеров Украины, невозможно было не вспомнить о Польше – стране, которая шокировала весь мир своей сплоченностью и поддержкой украинцев в их упорной борьбе за свободу и независимость. С начала российского вторжения польскую границу пересекло более 8 миллионов беженцев, все они обрели убежище и спокойствие в разных населенных пунктах соседней страны. Григорий говорит, что лично знает, настолько существенным и бесценным является все то, что сейчас делает Польша для Украины и ее граждан.

"Я посещал Польшу с благотворительными концертами во время войны – собирали средства для ВСУ. Также у меня там живет много друзей, помогающих по линии волонтерства. С первых дней войны интересуются, как могут быть полезны для Украины, ищут и пересылают для наших военных необходимое снаряжение. Я проводил коммуникацию с украинскими и польскими волонтерскими фондами, налаживая пути передачи помощи. Давал интервью для польских медиа. Благодарен Польше, что она радушно приняла временно перемещенных украинцев, предоставила жилье и необходимую помощь. Это колоссальная поддержка. Украина и Польша – вместе", – рассказывает звезда.

"В 2023 году Украина не только победит, но и расцветет"

В завершение разговора тяжело было не обсудить планы телеведущего на будущее. Конечно, сейчас идет война, строить планы и ставить цели – тяжело, а в большинстве случаев просто невозможно. Несмотря на все, вера и надежда вдохновляет людей на лучшие, светлые помыслы, поэтому каждый, в том числе и Григорий Решетник, продолжает мечтать, планировать и открывать для себя новые горизонты.

"Несмотря на сложность жизни в столице, обстрелы ракетами и шахидами, мы с семьей остаемся здесь. С телеканалом СТБ у нас много планов и работы над проектами, цель которых – эмоциональная и психологическая поддержка украинцев. Пока продолжаем съемку "Как ты?". Уже легче, чем было в начале. Надеюсь, что своей силой, верой и публичной деятельностью буду продолжать вдохновлять украинцев. В 2023 году Украина не только победит, но и расцветет. Зрители увидят много новых и интересных проектов, в том числе и при моем участии. Берегите себя", — подытожил телеведущий.

Здесь стоит лишь присоединиться к словам звезды, вовсю верить в ВСУ, не опускать рук, продолжать мечтать и надеяться на скорейшую Победу Украины над путинской ордой.

Напомним, ранее наше издание узнало об эксклюзивных подробностях создания спектакля "Вторжение", премьера которого состоялась в Польше. Исполнители главных ролей рассказали "Комментариям" о самых сложных моментах на репетициях, сложностях в общении с польскими/украинскими коллегами и впечатлениях от сотрудничества друг с другом.

Публикация подготовлена ​​по инициативе Национального союза журналистов Украины





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