Хотел ударить: любимый певец Путина набросился на журналиста за простой вопрос (ВИДЕО)

Николай Расторгуев (фото из открытых источников)

Солист пропутинской группы "Любэ" Николай Расторгуев, известный своей поддержкой всех агрессивных инициатив кремлевского диктатора, резко сорвался на журналиста из-за простого вопроса.

Инцидент зафиксировали на видео, которое распространил пропагандистский ресурс "Стархит". На кадрах видно, как Расторгуев, используя нецензурную лексику, начинает оскорблять представителя медиа за то, что тот поинтересовался его гонорарами.

"Слушай, никогда никому не задал таких вопросов. Вообще о деньгах говорить неприлично. Гонорары там. Не ваше собачье дело", — раздраженно ответил солист "Любэ".

Свидетели инцидента отметили, что выглядело так, будто певец действительно мог ударить журналиста за безобидный вопрос.

"Хотелось", — признался сам Расторгуев.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что п остаревший любимый певец Путина появился на публике за долгие годы. Солист группы "Любэ", известный своей поддержкой агрессивной политики Путина, Николай Расторгуев впервые за долгое время появился на публике.

Поклонник путинского режима Расторгуев впервые вышел на сцену вместе со своим старшим сыном Павлом. Они исполнили композицию "Лошадь". Артист, которого российские СМИ неоднократно "похоронили", заметно изменился – его состояние здоровья оставляет желать лучшего.

Известно, что у Расторгуева есть хронические проблемы с почками и неоднократно находился в больнице. В восторге от его появления, "патриотически настроенная" публика встретила выступление овациями. Но сам исполнитель активно поддерживает кровавый режим Кремля, совершившего полномасштабное вторжение в Украину. А еще самого Путина, которому так нравятся его песни о русской армии.





